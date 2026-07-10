최고 11억 타카시 무라카미 ‘도라에몽’ 경매에

케이옥션 7월 경매…22일 오후 4시 개최

추상 거장 유영국 ‘산’ 추정가 최대 8억

천경자·이성자 등 여성 작가 비중 확대

이미지 확대 타카시 무라카미 Takashi Murakami b.1962 Japanese A Blue Sky! Like We Could Go On Forever! acrylic on canvas 100×100cm, 2019. 케이옥션 제공 닫기 이미지 확대 보기 타카시 무라카미 Takashi Murakami b.1962 Japanese A Blue Sky! Like We Could Go On Forever! acrylic on canvas 100×100cm, 2019. 케이옥션 제공

이미지 확대 유영국 Yoo YoungKuk 1916 - 2002 산 oil on canvas 80.3×100cm (40), 1991. 추정가 3억7000만~8억 원. 케이옥션 제공 닫기 이미지 확대 보기 유영국 Yoo YoungKuk 1916 - 2002 산 oil on canvas 80.3×100cm (40), 1991. 추정가 3억7000만~8억 원. 케이옥션 제공

세줄 요약 케이옥션 7월 경매에 무라카미 다카시의 도라에몽 회화가 최대 11억원 추정가로 나왔다. 유영국 ‘산’, 천경자 ‘여인’ 등 국내외 거장 작품과 요시토모 나라, 워홀, 호크니 작품도 포함됐다. 케이옥션 7월 경매, 87점·65억원 규모 출품

무라카미 도라에몽 회화, 최고 11억원 추정

유영국·천경자·워홀·호크니 등 거장 집결

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일본 현대미술가 무라카미 다카시의 도라에몽 회화가 경매에 최대 11억 추정가로 출품된다.케이옥션은 오는 22일 오후 4시 서울 강남구 신사동 본사에서 7월 경매를 개최한다고 10일 밝혔다. 이번 경매에는 총 87점, 약 65억원 규모의 작품이 출품되며 무라카미 다카시를 비롯해 요시토모 나라, 유영국, 천경자 등 국내외 거장들의 수작이 대거 포함됐다.최고가로 나온 ‘A Blue Sky! Like We Could Go On Forever!’는 무라카미의 ‘슈퍼플랫(Superflat)’ 미학과 도라에몽 캐릭터가 결합된 대표 회화다. 푸른 하늘을 배경으로 대나무 헬리콥터를 단 도라에몽과 인물들이 날아오르는 모습이 담겼으며, 화면 하단에는 작가 특유의 스마일 플라워 모티프가 반복된다. 추정가는 7억 2000만~11억원이다.한국 추상미술의 선구자 유영국의 1991년작 ‘산’도 경매에 오른다. 자연의 형태를 색면과 구조로 압축해 온 작가가 평생 탐구한 주제인 산을 색면 추상으로 구현한 40호 크기의 작품이다. 추정가는 3억 7000만~8억원으로 책정됐다.여성 거장들의 작품도 비중 있게 다뤄진다. 천경자의 ‘여인’과 멕시코 풍물을 그린 ‘오와하까’ 등 2점이 각각 5000만~1억2000만원, 5000만~8000만원에 출품된다. 파리에서 동서양을 아우르는 추상 세계를 구축한 이성자의 1959년작 ‘지평선이 향기를 뿜으면’, 최근 실험적 회화로 재평가받는 최욱경의 ‘Dancing Birds’, 정강자의 ‘춤추는 폴리네시안(사모아)’, 이숙자의 ‘이브의 보리밭-황금 장미’ 등이 뒤를 잇는다.이 밖에도 요시토모 나라의 드로잉 ‘The Lonesome Babies’, 앤디 워홀의 다이아몬드 더스트 스크린프린트 작품, 데이비드 호크니의 에디션 작을 비롯해 이대원, 김종학, 오치균 등 국내 작가들의 작업이 경매장을 채운다.미술과 럭셔리를 결합한 수집 시장을 겨냥한 출품작도 눈길을 끈다. 야요이 쿠사마와 루이비통이 협업한 트렁크 세트와 서프보드, 무라카미 다카시와 루이비통의 ‘Cherry Blossom Capucines BB’ 핸드백, 루이비통 하이주얼리 ‘Acte V: The Escape Majestic Necklace’, 에르메스 리미티드 에디션 켈리백 등도 새 주인을 기다린다.