‘현대’·‘호서학보’ 대전 등록문화유산 지정

진보적 문예지와 유일한 대학 학보로 학술 가치

이미지 확대 대전 등록문화유산으로 지정된 문예지 ‘현대’. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대전 등록문화유산으로 지정된 문예지 ‘현대’. 대전시 제공

이미지 확대 1949년 대전에서 처음 발간된 학보 창간호인 ‘호서학보’. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 1949년 대전에서 처음 발간된 학보 창간호인 ‘호서학보’. 대전시 제공

세줄 요약 대전시는 문예지 ‘현대’와 대학 학보 ‘호서학보’를 시 등록문화유산으로 등록했다. ‘현대’는 1946년 창간된 진보적 문예지의 현존 유일본이고, ‘호서학보’는 해방기 대전 유일의 대학 학보로 지역 문학과 교육의 흐름을 보여주는 기록물이다. 대전 문예지 ‘현대’·학보 ‘호서학보’ 등록문화유산 지정

‘현대’는 현존 유일본, 해방기 진보 문예지로 희소성 확인

‘호서학보’는 대전 유일 대학 학보, 교육사 자료로 평가

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대전에서 발간한 문예지와 대학 학보가 문화유산으로 등록됐다.대전시는 26일 대전문학관 소장 자료인 ‘현대’(現代)와 ‘호서학보’(湖西學報)를 시 등록문화유산으로 등록·고시했다고 밝혔다. 현대는 1946년 대전 ‘현대사’에서 창간돼 1947년 10월까지 총 4호를 발간한 진보적 문예지다. 해방 공간 대전의 좌익·진보 성향 지식인이 참여해 제작한 잡지로, 1948년 ‘신성’(新聲)으로 제호를 변경했다. 대전문학관에 소장된 것은 1947년 9월호다. 현대 문예지 중 현존하는 유일본으로, 김태준·신남철·조중곤·김남천 등 조선 문학가동맹 필진과 임완빈·황린 등 대전 지역 진보 인사, 박희진·박용래·이병권 등 지역 문인의 작품이 수록돼 있다. 시는 동시대 지역 출판 문예지로는 드물게 활자본 형태로 제작돼 희소성도 높다고 설명했다.호서학보는 1949년 12월 시인 정훈이 설립한 대전 최초의 성인 대학인 호서민중대학 창립 1주년을 기념해 발행한 학보 창간호다. 해방 시기 대전에서 발행된 유일한 대학 학보로, 당시 교육 상황을 확인할 수 있는 기록물로 평가된다.좌익 계열 지식인 활동이 위축될 당시 지역의 문화적·문학적 공백을 메워 교육과 문학사 연구에 상징적 의미가 있다.박승원 대전시 문화예술관광국장은 “조사와 연구를 통해 역사적 가치를 가진 지역의 자료를 발굴하고 도시 정체성 확립에 활용할 계획”이라고 밝혔다.이날 대전시립박물관에서는 ‘해방 공간의 대전 문학과 문예지’를 주제로 제7회 대전 역사 문화 학술대회가 열려 1945년 광복 직후부터 한국전쟁 이전까지의 지역 문학의 형성과 문단의 흐름을 재조명했다. 해방기 대전 지역 문학가동맹과 문학운동을 발표한 박수연 충남대 교수는 “해방기 대전 문학은 순수와 현실, 좌와 우의 이분법만으로 설명할 수 없는 다양한 문학적 실천이 공존했던 공간이었다”며 “새로 발굴된 자료는 지역 문학 연구의 새로운 방향을 제시하는 중요한 토대가 될 것”이라고 강조했다.