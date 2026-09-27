한국 야구, 일본 3-1로 꺾고 아시안게임 5회 연속 금메달 [아시안게임]

세줄 요약 한국 야구대표팀이 일본과의 아시안게임 결승에서 3-1로 승리하며 5회 연속 금메달을 달성했다. 곽빈이 6⅓이닝 1실점으로 호투했고, 김도영이 결승타를 포함한 멀티히트로 승부를 갈랐다. 한국, 일본 3-1 제압하며 금메달 획득

곽빈 6⅓이닝 1실점 호투로 승리 견인

김도영 결승타, 5회 연속 정상 수성

이미지 확대 류지현호, 한일전 패배 딛고 금메달 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3대1로 금메달을 차지한 한국대표팀 선수들이 류지현 감독을 헹가래 치고 있다. 2026.9.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 류지현호, 한일전 패배 딛고 금메달 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3대1로 금메달을 차지한 한국대표팀 선수들이 류지현 감독을 헹가래 치고 있다. 2026.9.27 연합뉴스

이미지 확대 한국 야구 AG 5회 연속 금메달 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3-1로 승리하고 금메달을 차지한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 한국 야구 AG 5회 연속 금메달 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승 한국과 일본의 경기. 3-1로 승리하고 금메달을 차지한 한국 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.27 연합뉴스

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한국 야구대표팀이 아시안게임 5회 연속 금메달을 달성했다.류지현 감독이 이끄는 야구대표팀은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민야구장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다.앞서 지난 25일 슈퍼라운드 1차전에서 사회인 야구 선수들로 선수단을 꾸린 일본에 0-5로 완패했던 한국은 이틀 만에 펼쳐진 리턴 매치에서 승리를 따내며 설욕에도 성공했다.에이스 곽빈(두산)은 이날 선발 등판해 6⅓이닝 4피안타 2볼넷 9탈삼진 1실점으로 호투를 펼쳤다. 타선에서는 결승타 포함 멀티히트 활약을 펼친 김도영(5타수 2안타 1타점)의 활약이 두드러졌다.1-1로 팽팽하던 8회초 한국은 리드를 가져왔다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원(NC)의 볼넷으로 일군 1사 1, 3루에서 김도영이 1타점 내야 안타를 쳤고, 이어 등장한 문보경(LG)이 내야를 벗어나는 안타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들였다.3-1로 앞선 한국은 8회말 1사 2루에서 박영현(KT)을 기용했다. 박영현은 8회말을 실점 없이 막아냈고, 9회말에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷과 안타를 내줬으나 시바사키 마사토를 삼진으로 처리하며 금메달을 목에 걸었다.한국 야구대표팀은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 이번 대회까지 시상대 가장 높은 곳에 태극기를 올렸다.