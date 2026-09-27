한국 펜싱 여자 사브르, 8년 만에 아시안게임 단체전 금메달

이미지 확대 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 사브르 단체 한국 대 일본 결승전. 승리하며 금메달을 획득한 한국 선수들이 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.9.27 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 27일 일본 아이치현 도코나메 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 펜싱 여자 사브르 단체 한국 대 일본 결승전. 승리하며 금메달을 획득한 한국 선수들이 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.9.27 연합뉴스

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한국 펜싱 여자 사브르 대표팀이 8년 만에 아시안게임 단체전 금메달을 획득했다.전하영(서울특별시청), 김정미, 서지연(이상 안산시청), 최세빈(대전광역시청)으로 구성된 여자 사브르 대표팀은 27일 일본 아이치현 도코나메의 아이치 스카이 엑스포에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 단체전 결승에서 일본을 45-31로 물리치고 우승을 차지했다.여자 사브르 단체전에서 2014년 인천, 2018년 자카르타·팔렘방 대회 때 정상에 올랐던 한국은 2023년 열린 항저우 아시안게임 때는 동메달에 그쳤으나 8년 만에 정상 탈환에 성공했다.