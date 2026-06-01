[공연] ‘행복을 노래하는 경영인들’ 13일 첫 정기연주회

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‘행복한경영대학’ 10주년 기념 공연

뮤지컬·밴드·타악…다채로운 무대

오후 5시 강남 광림아트센터 장천홀

이미지 확대 행경합창단 정기공연 안내 포스터 닫기 이미지 확대 보기 행경합창단 정기공연 안내 포스터

세줄 요약 중견·중소기업 경영인들로 꾸려진 행경합창단이 13일 서울 광림아트센터 장천홀에서 창단 후 첫 정기연주회를 연다. 행복한경영대학 10주년을 기념해 합창, 뮤지컬, 밴드, 타악이 어우러진 무대를 선보이며, 국제합창대회 은상 실력도 함께 보여준다. 행경합창단 첫 정기연주회 개최

경영인 합창단, 음악으로 화합 메시지

합창·뮤지컬·타악 협연 무대 구성

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중견·중소기업 경영인들로 구성된 ‘행경합창단’이 창단 이후 첫 정기연주회를 연다.행경합창단은 13일 오후 5시 서울 강남구 광림아트센터 장천홀에서 ‘행복한경영대학 10주년 기념 제1회 정기연주회’를 개최한다고 2일 밝혔다.공연이 열리는 장천홀은 클래식과 합창 공연이 자주 열리는 전문 공연장이다. 행경합창단은 행복한경영대학 출신 중견·중소기업 최고경영자(CEO)들로 구성된 합창단으로, ‘설렘을 어울림으로 빚어내는 곳’을 표어로 내걸고 기업 현장에서 쌓은 지도력과 열정을 음악으로 승화해 왔다.그동안 총동문회 행사와 각종 외부 무대에 참여하며 활동 영역을 넓혀온 행경합창단은 지난 2월 열린 ‘2026 국제합창대회(KICC)’에서 혼성 부문 은상을 수상하며 실력을 인정받았다.이번 정기연주회는 합창을 중심으로 뮤지컬, 밴드, 타악 공연이 어우러지는 다채로운 무대로 꾸며진다.1부에서는 ‘보리밭’, ‘인생’, ‘나 하나 꽃피어’를 선보이며 서정적인 분위기로 막을 연다. 이어 2부에서는 ‘넬라 판타지아’가 소프라노와 테너의 이중창으로 펼쳐진다. 3부에서는 미라클보이스 앙상블과 함께 ‘삶이 그대를 속일지라도’, ‘오블라디 오블라다’를 들려준다.4부에는 뮤지컬 배우 최정원이 출연해 뮤지컬 메들리와 ‘꽃밭에서’, ‘댄싱 퀸’으로 관객들과 호흡할 예정이다.후반부 무대도 눈길을 끈다. 타악그룹 슬랩(SLAP)과 협연하는 5부에서는 ‘바램’, ‘뭉게구름’, ‘아름다운 나라’를 선보이며, 6부에서는 타악 특별공연 ‘태동’이 무대를 채운다. 마지막 7부에서는 박일룡 밴드와 함께 ‘버터플라이’와 ‘여행을 떠나요’를 연주하며 공연의 대미를 장식한다. 지휘는 조정환이 맡고, 반주는 김재은이 함께한다.이근춘 행경합창단 단장은 “경영인들의 삶 속 설렘과 열정을 음악이라는 공통 언어로 나누는 자리”라며 “첫 정기연주회가 단순한 공연을 넘어 행복과 화합의 메시지를 전하는 뜻깊은 무대가 되기를 기대한다”고 말했다.