아깝다! 아시안게임 2연패 좌절 황선우…자유형 200m 은메달

1분44초62 기록하며 2위로 경기 마쳐

中 장좐서 아시안게임 신기록으로 우승

이미지 확대 황선우가 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 수영 남자 자유형 200m 결선에서 은메달을 획득한 뒤 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.9.23 도쿄 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 황선우가 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 수영 남자 자유형 200m 결선에서 은메달을 획득한 뒤 아쉬운 표정을 짓고 있다. 2026.9.23 도쿄 뉴스1

세줄 요약 황선우가 2026 아이치·나고야아시안게임 남자 자유형 200m 결선에서 1분44초62로 은메달을 기록했다. 중반까지 선두를 지켰지만 마지막 50m에서 중국 장좐서에게 역전을 허용하며 2연패가 무산됐다. 황선우는 자세가 무너진 점을 아쉬워하며 1분43초대 진입을 다음 목표로 제시했다. 황선우, 자유형 200m 결선 은메달 획득

막판 50m 역전 허용, 아시안게임 2연패 실패

1분43초대 목표 제시, 계영 400m 준비

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아시안게임 2연패에 도전한 황선우(23·강원특별자치도청)가 간발의 차이로 은메달에 그쳤다.황선우는 23일 일본 도쿄 아쿠아틱스센터에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 수영 남자 자유형 200m 결선에서 1분44초62로 중국의 장좐서(1분43초49)에 이어 두 번째로 터치패드를 찍었다. 3년 전 열린 항저우 대회 자유형 200m에서 1분44초40으로 금메달을 따냈던 황선우는 막판 역전을 허용하며 눈앞에서 금메달을 놓쳤다.중반까지 황선우의 금메달이 보이는 듯했다. 황선우는 50m를 23초94, 100m를 50초25, 150m를 1분17초34로 통과하며 전체 1위 자리를 유지했다. 그러나 막판 50m 구간에서 괴력을 발휘한 장좐서에게 밀렸다. 장좐서는 황선우가 보유했던 종전 아시아 기록(1분43초92)을 갈아치우며 금메달을 목에 걸었다.경기 후 만난 황선우는 못내 아쉬운 표정을 지었다. 황선우는 “마지막 50m에서 자세가 무너져서 그런 부분이 화가 많이 난다”면서 “1분44초대가 아니라 1분43초대를 원했는데 이번 결과에 만족하지 않고 계속 진전해 나가야 할 것 같다”고 말했다. 계속해서 “많이 아쉽다”는 말을 반복한 황선우는 “LA올림픽까지 2년 정도 시간이 남았는데 이번 아시안게임을 통해 저의 부족한 부분을 다시 한번 느꼈다”고 털어놨다.특히 황선우는 1분43초대를 명확한 목표로 제시했다. 황선우는 “이제 세계무대에서는 1분43초대 선수가 대여섯 명이나 되고 1분43초대가 나오지 않으면 올림픽이나 세계선수권에서 메달을 아예 딸 수 없는 시대가 됐다”며 “1분43초 후반이 아니라 중반, 초반까지 깰 수 있도록 노력하겠다”고 강조했다.금메달에 도전한 주 종목에서 원하는 결과를 얻지 못했지만 황선우의 경기는 아직 끝나지 않았다. 또 다른 금메달 후보인 400m 계영이 남았다.황선우는 “내일 계영 400m도 정말 욕심내고 있는 종목 중 하나”라며 “대표팀 선수들끼리 오늘 밤에 잘 정비해서 준비해야 될 것 같다”고 각오를 다졌다.