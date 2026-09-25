40년 만에 막내가 해냈다! 여서정 이어 황서현도 金…여자 기계체조 황금시대

평균대 결선에서 14.700점으로 우승

체조 2번째·한국 12번째 금메달 획득

이미지 확대 체조 국가대표 황서현이 25일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 기계체조 여자 평균대 결선에서 우승한 뒤 태극기를 들고 인사하고 있다. 2026.9.25 대회 조직위원회 제공 닫기 이미지 확대 보기 체조 국가대표 황서현이 25일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 기계체조 여자 평균대 결선에서 우승한 뒤 태극기를 들고 인사하고 있다. 2026.9.25 대회 조직위원회 제공

세줄 요약 체조 대표팀 막내 황서현이 2026 아이치·나고야아시안게임 여자 평균대 결선에서 14.700점을 받아 생애 첫 아시안게임 금메달을 따냈다. 전날 여서정의 도마 우승에 이어 한국 체조에 두 번째 금메달을 안겼고, 여자 평균대에서는 40년 만의 정상 복귀다. 황서현, 아시안게임 여자 평균대 금메달 획득

한국 여자 체조, 40년 만에 평균대 정상 복귀

여서정 이어 두 번째 금메달, 대표팀 상승세

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체조 대표팀 막내 황서현(17·인천체고)이 생애 첫 아시안게임에서 금메달을 목에 걸었다.황서현은 25일 일본 나고야 종합체육관 레인보우홀에서 열린 2026 아이치·나고야아시안게임 기계체조 여자 평균대 결선에서 난도점수 6.600점과 실시점수 8.100점을 합쳐 14.700점을 받아 출전 선수 8명 가운데 1위에 올랐다. 전날 여서정이 도마 결선에서 우승한 것에 이어 한국 체조 두 번째 금메달이다. 대한민국 선수단의 12번째 금메달이다.예선에서 13.966점으로 5위에 올라 결선에 진출한 황서현은 이날 일곱 번째로 평균대에 올랐다. 황서현은 결선 출전자 중 가장 높은 난도의 연기를 안정적으로 펼치면서 선두를 달리던 추치위안(중국)을 0.134점 차로 따돌렸다. 여덟 번째로 나선 북한의 박운정이 12.700점에 그치면서 황서현의 우승이 그대로 확정됐다.한국 선수가 아시안게임 여자 평균대에서 우승한 것은 1986년 서울 대회 서선앵 이후 무려 40년 만이다. 황서현의 금메달은 1986년 서울 대회 서연희(이단평행봉), 서선앵(평균대), 2018년 자카르타·팔렘방 대회와 이번 대회 여서정(도마)의 금메달에 이어 여자 기계체조 역대 다섯 번째 아시안게임 금메달이다.2009년생인 황서현은 지난해 제천 아시아선수권대회와 전국체전 평균대에서 잇따라 우승하며 유망주로 주목받았다. 지난 6월 중국 구이저우성 쭌이에서 열린 아시아선수권대회에서는 동메달을 획득하며 가능성을 보였다.황서현은 지난 5월 아시안게임 대표 선발전에서 종목별 랭킹 포인트를 통해 추가 선발돼 출전한 뒤 역사를 썼다. 추치위안이 은메달, 일본의 오카무라 마나가 14.300점으로 동메달을 차지했다.