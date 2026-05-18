“죄송합니다 NC 정말 죄송합니다”…애국가 논란에 엄지영 결국 사과

16일 키움 대 NC 경기 앞서 열창

지나친 기교에 온라인서 갑론을박

17일 SNS 통해 “생각 많이 짧아”

이미지 확대 엄지영이 16일 경남 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 경기에 앞서 애국가를 부르고 있다. 2026.5.16 NC 다이노스 제공 닫기 이미지 확대 보기 엄지영이 16일 경남 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 경기에 앞서 애국가를 부르고 있다. 2026.5.16 NC 다이노스 제공

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세줄 요약 밴드 큰그림 보컬 엄지영이 NC 다이노스 경기 전 애국가를 지나치게 화려한 기교로 불러 논란이 되자 사과했다. 팬들은 애국가는 애국가답게 불러야 한다며 비판했고, 일부는 소향의 고음 애국가를 떠올리기도 했다. 큰그림은 준비가 부족했다며 고개를 숙였다. 애국가 과한 변주로 경기장 논란 확산

밴드 큰그림, 인스타 사과문 게시

팬들 비판 속 빠른 사과에 반응 엇갈림

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프로야구 경기 시작 전 애국가를 과하게 변주해 부른 밴드 큰그림의 보컬 엄지영이 창법을 둘러싼 논란에 사과했다.17일 밴드 큰그림은 인스타그램 계정에 “애국가로 불편을 드려 죄송하다”는 내용의 사과문을 올렸다. 전날 부른 애국가가 논란이 되자 고개를 숙인 것이다.엄지영은 지난 16일 경남 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스와 키움 히어로즈의 경기에 앞서 애국가를 불렀다. 그러나 지나치게 화려한 기교를 넣고 애국가를 편곡한 수준의 애드리브 창법을 놓고 갑론을박이 이어졌다. 경기장을 찾은 팬들은 애국가가 끝나야 할 타이밍에 다시 한번 기교를 부리자 일부러 박수 소리를 내며 빨리 끝내라고 눈치를 줬다.영상이 공개된 이후 “애국가는 애국가답게 불러야 한다”, “기교가 지나치다” 등의 반응이 엇갈린 가운데 2012년 가수 소향이 프로야구 올스타전 때 불렀던 애국가를 따라 한 것 아니냐는 의견도 나왔다. 당시 소향은 애국가에 본인의 고음을 가미해 불렀고 남다른 가창력이 화제가 됐다.큰그림은 사과문에서 “애국가를 준비하며 생각, 기량이 많이 짧았다”면서 “저에겐 정말 크고 설레는 무대였는데 NC 측 여러분께도 누가 된 것 같아 정중히 사과드린다”고 밝혔다. 이어 “비판의 댓글, 위로의 DM 모두 감사하다. 더 낮은 자세로 노력해서 좋은 무대로 찾아뵙겠다”면서 “무엇보다 애국가로 불쾌하셨을 모든 분들께 다시 한번 고개 숙여 진심으로 사과드린다”고 전했다.비판적인 의견을 냈던 누리꾼들은 큰그림 측 사과에 “많은 비판에 놀라고 상처도 많이 받았을 텐데 한 단계 성장하는 계기가 되면 좋겠다”, “빠른 사과 좋다” 등 응원과 격려를 보냈다.애국가 논란이 발생하긴 했지만 이와 별개로 엄지영은 승리 요정이 됐다. NC는 이날 경기에서 선발 구창모의 7이닝 1실점 호투와 도태훈의 2안타 4타점 활약으로 9-2 승리를 거뒀다.