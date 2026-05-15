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조선왕릉 숲길 9곳, 내일부터 열린다…6월 말까지 개방

손원천 기자
손원천 기자
입력 2026-05-15 11:37
수정 2026-05-15 11:47
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  • 조선왕릉 숲길 9곳, 6월 말까지 개방
  • 서울·경기 20㎞ 구간, 누구나 산책 가능
  • 매주 월요일 휴관, 유네스코 세계유산
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경기 구리시 동구릉 휘릉-원릉 숲길. 국가유산청 제공.
경기 구리시 동구릉 휘릉-원릉 숲길. 국가유산청 제공.


조선왕릉의 숲길이 일반에 공개된다. 국가유산청 궁능유적본부는 이달 16일부터 6월 30일까지 유네스코 세계유산인 조선왕릉의 숲길 9곳을 개방한다고 15일 밝혔다.

이번에 개방하는 숲길의 전체 길이는 20㎞에 달한다. 서울에서는 노원구의 태릉과 강릉을 잇는 1.7㎞ 구간을 찬찬히 걸을 수 있다. 성북구 석관동 의릉에서는 천장산 숲길부터 역사경관림 복원지에 이르는 구간이 산책로가 된다.

단종의 왕비 정순왕후를 모신 경기 남양주시 사릉에서는 홍살문에서 능침 북측에 이르는 770ｍ 구간을 걸을 수 있다. 구리 동구릉은 휘릉에서 원릉, 경릉에서 양묘장, 자연학습장에 이르는 2.7㎞ 구간이 열린다. 남양주 광릉에서는 복자기나무 숲 일원을 볼 수 있다.

정조와 그의 아버지 사도세자의 무덤이 있는 경기도 화성시 융릉과 건릉에서는 두 왕릉 사이의 들꽃마당을 둘러보면 좋다. 조선왕릉 숲길은 방문객 누구나 이용할 수 있다. 매주 월요일 휴관.

손원천 선임기자
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