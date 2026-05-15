[서울데이터랩]코스닥 거래대금 상위 종목 혼조…로봇·반도체 강세, 일부 개별주는 급락

세줄 요약 코스닥 거래대금 상위 종목군에서 로봇과 반도체 관련주가 강세를 보였다. 휴림로봇, 코스모로보틱스, 제주반도체, 하나마이크론 등이 수급을 끌었고, 차백신연구소와 에스에이엠티는 급등했다. 반면 폴레드와 메이슨캐피탈은 큰 폭으로 하락했다. 로봇·반도체 테마 중심 수급 집중

휴림로봇·제주반도체 등 강세

폴레드·메이슨캐피탈 급락 병행

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15일 오후 12시 35분 기준 코스닥 시장에서는 거래 상위 종목군의 희비가 엇갈리고 있다. 장중 수급은 로봇과 반도체 관련주에 상대적으로 쏠리는 반면 일부 개별 종목에서는 큰 폭의 하락도 동시에 나타나는 모습이다.거래량 상위권에서는 휴림로봇(090710)이 4398만 8357주로 가장 활발한 거래를 기록했다. 휴림로봇은 1만 3250원으로 전일 대비 4.91% 상승했다. 폴레드(487580)는 3134만 2267주가 거래됐지만 주가는 1만 6250원으로 18.75% 급락했고, SFA반도체(036540)는 2625만 3847주 거래 속에 8940원으로 7.97% 올랐다. 차백신연구소(261780)도 2606만 7038주의 거래량을 동반하며 4600원까지 올라 23.99% 급등했다.거래대금 기준으로는 코스모로보틱스(439960)가 11억 3910만 5000원으로 두드러졌다. 주가는 5만 3900원으로 2.28% 상승했다. 휴림로봇은 6억 1406만 5000원, 폴레드는 6억 864만 5000원, 제주반도체(080220)는 6억 6180만 4000원, 하나마이크론(067310)은 4억 8189만 3000원의 거래대금을 기록하며 시장의 관심을 끌었다. 특히 제주반도체는 8만 4400원으로 11.64%, 하나마이크론은 5만 4600원으로 22.42% 상승해 반도체 관련주의 강세 흐름을 보여줬다.상승률 상위에서는 에스에이엠티(031330)가 1만 4300원으로 상한가를 기록했고, 소룩스(290690)도 5570원으로 상한가에 안착했다. 차백신연구소는 23.99%, 하나마이크론은 22.42%, 제주반도체는 11.64%, 피델릭스(032580)는 10.09%, 세아메카닉스(396300)는 10.05% 오르며 강세를 보였다. 반면 폴레드는 18.75% 내렸고 메이슨캐피탈(021880)은 17.67% 하락한 177원, 모베이스전자(012860)는 8.75% 내린 4745원, 대한광통신(010170)은 8.28% 내린 2만 2700원, PS일렉트로닉스(332570)는 7.19% 하락한 1만 2270원에 거래됐다.테마별로 보면 로봇 관련 종목의 존재감이 두드러진다. 휴림로봇, 코스모로보틱스, 앤로보틱스(138360), 로보로보(215100)가 모두 거래 상위권에 이름을 올렸고 주가도 대체로 강세를 나타냈다. 반도체군에서는 SFA반도체, 하나마이크론, 제주반도체, 피델릭스가 동반 상승하며 시장의 매수세가 집중됐다. 다만 종목별 주가 탄력은 차별화되고 있어 추격 매수보다는 수급의 지속성과 변동성 확대 여부를 함께 점검할 필요가 있어 보인다.전반적으로 이날 코스닥 거래 상위 종목군은 로봇과 반도체를 중심으로 위험 선호가 살아난 가운데, 일부 개별 종목 급락이 병행되며 순환매 장세의 특징을 드러내고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]