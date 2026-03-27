다시 시작된 한강 열풍…수상 소식 3시간만에 판매량 5배 증가

이미지 확대 한강 작가의 소설 ‘작별하지 않는다’ 닫기 이미지 확대 보기 한강 작가의 소설 ‘작별하지 않는다’

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2024년 한국인 최초로 노벨문학상을 받은 한강 작가의 전미도서비평가협회상 소설 부문 수상 소식이 전해진지 3시간 만에 수상 작품인 소설 ‘작별하지 않는다’의 판매량이 5배 이상 증가했다.인터넷 서점 예스24는 수상 소식이 전해진 27일 오전 9시부터 낮 12시까지 3시간 동안 판매량 추이를 조사한 결과 전일과 24시간 판매량 대비 407% 상승했다고 밝혔다. 이에 따라 27일 오전 11시를 기준으로 ‘작별하지 않는다’는 국내도서 실시간 베스트셀러 5위, 소설/시/희곡 분야 2위에 진입했고, 영문판도 외국도서 실시간 6위로 역주행하는 모습을 보였다. 예스24 관계자는 “노벨문학상 수상에 이어 다시 한번 글로벌 수상 소식이 이어지자 독자들의 관심이 이어지고 있으며, 영문판으로 작품을 접하려는 수요도 함께 증가하고 있다”고 전했다.한편, 예스24 외에도 교보문고, 알라딘 등 인터넷 서점은 누리집 전면에 한강 작가의 수상 소식을 알리며 특별 기획전을 준비하고 있다.