‘시구를 부탁해’ 쌍별 셰프 손종원 야구장 뜬다…SSG 개막전 시구자로

“신세계 가족으로서 매 경기 응원”

이미지 확대 SSG 랜더스 개막전에 시구하는 손종원 셰프. SSG 랜더스 제공 닫기 이미지 확대 보기 SSG 랜더스 개막전에 시구하는 손종원 셰프. SSG 랜더스 제공

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대한민국 최고의 인기 셰프인 손종원(42) 셰프가 프로야구 SSG 랜더스의 개막전 시구자로 나선다SSG는 오는 28일 인천 SSG 랜더스필드에서 열리는 2026 프로야구 KIA 타이거즈와의 홈 개막전 시구자로 손 셰프가 나선다고 27일 발표했다.구단 측은 “신세계그룹의 일원으로서 해당 분야에서 최고의 전문성을 발휘하고 있는 손 셰프를 초청해 올 시즌 팀의 승리와 우승을 향한 기운을 팬들과 나누고자 이번 시구를 기획했다”고 밝혔다. 손 셰프는 신세계그룹 조선호텔앤리조트(이타닉 가든＆라망 시크레) 총괄셰프로 최근 ‘흑백요리사2’, ‘냉장고를 부탁해2’ 등 주요 요리 경연 프로그램에 출연했다.그가 총괄셰프로 있는 이나틱 가든과 라망 시크레는 각각 미슐랭 1스타를 받았고 올해 미슐랭 가이드에도 1스타를 유지했다. 손 셰프는 국내 유일의 ‘쌍별 셰프’로 통한다.손 셰프는 “2026시즌 개막전에 시구를 하게 돼 영광”이라며 “저 또한 신세계 가족으로 SSG가 매 경기 좋은 기운으로 승리해 올 시즌 반드시 우승할 수 있도록 열심히 응원하겠다”고 소감을 전했다. 2차전인 29일 시구는 유정복 인천광역시장, 시타는 정해권 인천시의회 의장이 나선다.SSG는 기존 토요일에만 진행되던 불꽃놀이 행사를 격주 수요일 경기까지 확대 운영하기로 했다. 올해는 모든 원정 경기에 응원단도 파견하기로 하는 등 팬들을 위해 팬서비스 강화에 나섰다.