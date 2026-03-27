‘시구를 부탁해’ 쌍별 셰프 손종원 야구장 뜬다…SSG 개막전 시구자로

“신세계 가족으로서 매 경기 응원”
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SSG 랜더스 개막전에 시구하는 손종원 셰프. SSG 랜더스 제공
대한민국 최고의 인기 셰프인 손종원(42) 셰프가 프로야구 SSG 랜더스의 개막전 시구자로 나선다
SSG는 오는 28일 인천 SSG 랜더스필드에서 열리는 2026 프로야구 KIA 타이거즈와의 홈 개막전 시구자로 손 셰프가 나선다고 27일 발표했다.
구단 측은 “신세계그룹의 일원으로서 해당 분야에서 최고의 전문성을 발휘하고 있는 손 셰프를 초청해 올 시즌 팀의 승리와 우승을 향한 기운을 팬들과 나누고자 이번 시구를 기획했다”고 밝혔다. 손 셰프는 신세계그룹 조선호텔앤리조트(이타닉 가든＆라망 시크레) 총괄셰프로 최근 ‘흑백요리사2’, ‘냉장고를 부탁해2’ 등 주요 요리 경연 프로그램에 출연했다.
그가 총괄셰프로 있는 이나틱 가든과 라망 시크레는 각각 미슐랭 1스타를 받았고 올해 미슐랭 가이드에도 1스타를 유지했다. 손 셰프는 국내 유일의 ‘쌍별 셰프’로 통한다.
손 셰프는 “2026시즌 개막전에 시구를 하게 돼 영광”이라며 “저 또한 신세계 가족으로 SSG가 매 경기 좋은 기운으로 승리해 올 시즌 반드시 우승할 수 있도록 열심히 응원하겠다”고 소감을 전했다. 2차전인 29일 시구는 유정복 인천광역시장, 시타는 정해권 인천시의회 의장이 나선다.
봉양순 서울시의원, 한국세탁업중앙회 감사패 수상
봉양순 서울시의원(더불어민주당·노원3)이 지난 26일 대방역 공군호텔에서 열린 제42차 사단법인 한국세탁업중앙회 정기대의원총회에서 소규모 세탁업 지원과 친환경 전환에 기여한 공로를 인정받아 감사패를 받았다. 이번 수상은 봉 의원이 그동안 서울시의회 전반기 환경수자원위원장과 더불어민주당 민생실천위원장으로 활동하며, 민생버스 운영 등을 통해 소규모 세탁업 현장의 어려움을 직접 청취하고 친환경 세탁기 보급 확대 필요성을 지속적으로 제기해 온 점이 반영된 것이다. 또한 봉 의원은 지난 4월 제330회 임시회 제3차 본회의에서 5분 자유발언을 통해 휘발성유기화합물(VOCs) 저감의 필요성과 소규모 세탁소 지원 확대를 강하게 촉구한 바 있다. VOCs는 오존과 미세먼지를 유발하고 일부는 1군 발암물질로 분류되는 등 시민 건강과 직결된 물질로, 생활권 내 배출 저감이 중요한 정책 과제로 제기돼 왔다. 이에 서울시 기후환경본부는 이러한 문제 인식을 바탕으로 2023년부터 소규모 세탁소를 대상으로 친환경 세탁기 및 회수건조기 보급 사업을 추진해 왔으나, 최근 몇 년간 예산이 정체되거나 축소되며 사업 확대에 어려움을 겪어 왔다. 그러나 현장에서는 지원 확대 요구가 지속적으
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SSG는 기존 토요일에만 진행되던 불꽃놀이 행사를 격주 수요일 경기까지 확대 운영하기로 했다. 올해는 모든 원정 경기에 응원단도 파견하기로 하는 등 팬들을 위해 팬서비스 강화에 나섰다.
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