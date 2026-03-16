유창선 박사 유고작 ‘넘어지면 다시 일어나면 된다’ 출간

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1세대 정치평론가 유창선 박사가 남긴 원고를 모은 유고작 ‘넘어지면 다시 일어나면 된다’가 출간됐다. 이 책은 어느 정치평론가의 단순한 회고록이나 추모집이 아니다. 한 시대를 관통해 온 지식인이 인생의 고비마다 무엇을 배우고 어떻게 변화했는지를 담은 ‘삶의 수업’이자, 오늘을 살아가는 우리 모두에게 건네는 담담하지만 깊은 위로의 메시지다.유창선은 젊은 시절 엄혹한 군사독재를 겪으며 정치와 언론의 현장에서 치열하게 자기목소리를 낸 ‘정치적 인간’이었다. 그러면서도 그는 어느 한 진영에 갇히기를 거부했다. ‘증오의 정치’와 ‘팬덤 정치’를 비판하며, 말은 칼이 아니가 다리가 돼야 한다고 주장했다. 그의 평론은 느렸지만 단단했고, 격렬했지만 품위를 잃지 않았다. 그가 지키고자 했던 것은 권력이 아니라 원칙, 진영이 아니라 시민의 상식이었다.유창선의 삶은 2019년 찾아온 뇌종양으로 전환점을 맞는다. 온몸에 폭탄을 맞은 듯한 수술과 8개월에 걸친 재활의 터널을 지나며 그는 정치보다 소중한 게 가족이고, 이념보다 중요한 게 사람이라는 사실을 깨닫는다. 걷는 것조차 어려웠던 몸으로 다시 걸음을 떼며 그는 말한다. “가다가 엎어지면 다시 일어나 계속 가면 된다.”투병 이후 유창선은 정치평론가에서 문화평론가로 삶의 무게중심을 옮겼다. 방송 활동을 줄이고 글쓰기에 집중하며, 예술과 공연, 전시와 음악을 통해 삶을 복구해 나갔다. 그는 예술을 통해 타인을 이해하고, 갈등으로 얼룩진 사회를 다른 시선으로 바라보고자 했다.책 제목 ‘넘어지면 다시 일어나면 된다’는 유창선이 겪은 투병의 시간을 압축한다. 저자는 넘어지지 않는 삶이 아니라 다시 일어서는 태도가 중요하다고 말한다.그와 가까웠던 동료, 후배, 지인들은 이 책에서 한목소리로 말한다. 유창선은 시끄러운 시대에 조용히 말하던 사람이었고, 분노를 부추기기보다 분노를 견디게 하는 언어를 선택한 사람이었다고. 병고 이후에도 그는 자신의 태도를 잃지 않았고, 오히려 더 단단해진 언어로 공론장의 균형을 지키려 했다고.