다니엘, 뉴진스 퇴출되더니… 첫 심경 오늘 SNS 라방서 밝힌다

방금 들어온 뉴스

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-01-12 14:38
수정 2026-01-12 14:38
뉴진스 다니엘이 14일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 어도어가 뉴진스를 상대로 제기한 전속계약 유효 확인 소송 조정기일에 출석하고 있다. 2025.8.14 뉴스1
뉴진스 다니엘이 14일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 어도어가 뉴진스를 상대로 제기한 전속계약 유효 확인 소송 조정기일에 출석하고 있다. 2025.8.14 뉴스1


뉴진스 소속사 어도어로부터 최근 전속계약 해지 통보를 받은 다니엘(본명 다니엘 준 마쉬·20)이 첫 개인 활동에 나선다.

12일 다니엘을 대리하는 법무법인 화우에 따르면 다니엘은 이날 오후 7시 개인 인스타그램과 유튜브 등을 통해 ‘라이브 메시지’ 생방송을 진행한다.

다니엘은 생방송에서 직접 국내외 팬들에게 근황과 안부를 전할 예정이다. 다니엘이 전속계약 해지 이후 직접 입장을 밝히는 것은 이번이 처음이다.

다만 화우는 “이번 라이브는 팬들과의 순수한 소통을 위한 것이며 소송과는 관련이 없는 내용”이라고 선을 그었다.

다니엘이 ‘dazzibelle’라는 인스타그램 계정을 개설한 것이 이날 알려지며 눈길을 끌었다. 현재까지 업로드한 게시물은 없으며, 다니엘의 유일한 팔로워는 친언니이자 솔로 가수로 활동 중인 올리비아 마쉬다.

다니엘은 뉴진스 멤버로 활동하던 시기엔 개인 소셜미디어(SNS) 계정을 운영하지 않았다. 그러나 뉴진스 활동이 불가능해지면서 처음 개인 계정을 개설한 것으로 보인다.

앞서 어도어와 전속계약을 둘러싼 분쟁을 벌여오던 다니엘은 전속계약 유효 확인 소송 패소 이후 소속사로 복귀하겠다는 의사를 밝혔으나, 어도어는 지난달 전속계약 해지를 통보했다.

어도어는 또 다니엘과 그의 가족, 민희진 전 어도어 대표를 상대로 430억원대 손해배상 청구 소송을 제기한 상태다.
이정수 기자
