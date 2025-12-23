“하늘이 이들의 비명을 듣고 계신다”…종교계, 쿠팡 김범석 의장 사과 촉구

이미지 확대 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에 게시된 현수막. 서울신문 포토라이브러리. 닫기 이미지 확대 보기 서울 송파구 쿠팡 본사 앞에 게시된 현수막. 서울신문 포토라이브러리.

대한불교조계종과 천주교, 한국기독교교회협의회(NCCK), 원불교 등 4개 교단이 쿠팡 김범석 의장의 직접 사과와 정부의 강제 수사를 촉구하고 나섰다.NCCK 교회와사회위원회는 “NCCK와 대한불교조계종 사회노동위원회, 천주교 서울대교구 노동사목위원회, 원불교 인권위원회 등은 26일 오전 11시 서울 광화문광장에서 쿠팡 김범석 의장의 ‘직접 사과’와 정부의 ‘강제 수사’를 촉구하는 4대 종교계 공동 입장문을 발표한다”고 23일 밝혔다.NCCK 교사위는 “쿠팡 김범석 의장은 과로사한 노동자의 죽음을 비하하고, 산재 인정을 막기 위해 “기록을 남기지 말라”고 지시하는 등 조직적인 은폐를 시도했다는 의혹을 받고 있다”며 “종교계는 이와 같은 행태가 사람의 생명을 ‘처리 비용’으로 여기는 반인륜적 경영이라 판단하며, 깊은 우려와 분노를 표한다”고 강조했다. 정부의 쿠팡 본사에 대한 압수수색과 강제 수사 착수 등도 촉구했다.종교계 4대 기관은 아울러 “하늘은 스스로 목소리를 내지 못하는 이들의 비명을 듣고 계신다”며 “정부와 기업이 생명 존중의 가치를 외면한다면, 전 국민적 분노를 모아 강력한 연대 저항에 나설 것”이라고 덧붙였다.