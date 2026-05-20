도쿄 베르디, 멜버른 시티에 3-1 승리…“수원·내고향 모두 어려운 상대”

세줄 요약 도쿄 베르디 벨레자가 멜버른 시티를 3-1로 꺾고 2025~26 AFC 여자 챔피언스리그 결승에 먼저 올랐다. 시오코시 유즈호가 멀티골을 넣으며 승리를 이끌었고, 베르디는 수원FC위민과 내고향여자축구단의 준결승 승자와 23일 우승컵을 놓고 맞붙는다. 도쿄 베르디, 멜버른 시티 3-1 제압

시오코시 유즈호 멀티골, 결승행 견인

수원FC위민·내고향 승자와 우승 다툼

이미지 확대 도쿄 베르디 벨레자의 시오코시 유즈호(오른쪽)가 20일 경기 수원종합운동장에서 열린 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 멜버른 시티와의 준결승전에서 득점한 뒤 팀 동료와 함께 기뻐하고 있다. 수원 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도쿄 베르디 벨레자의 시오코시 유즈호(오른쪽)가 20일 경기 수원종합운동장에서 열린 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 멜버른 시티와의 준결승전에서 득점한 뒤 팀 동료와 함께 기뻐하고 있다. 수원 AP 연합뉴스

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도쿄 베르디 벨레자(일본)가 멜버른 시티(호주)를 제압하고 2025~26 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 결승에 선착했다.도쿄 베르디는 20일 수원종합운동장에서 열린 대회 준결승에서 시오코시 유즈호의 멀티골을 앞세워 지난해 이 대회 준우승팀 멜버른에 3-1로 이겼다. 베르디는 이어 오후 7시 열릴 수원FC위민(한국)과 내고향여자축구단(북한)의 준결승전 승자와 오는 23일 오후 2시 같은 장소에서 대회 우승컵을 놓고 격돌한다.앞서 도쿄는 이번 대회 조별리그 C조에서 두 팀과 한 차례씩 맞붙어 수원과는 0-0으로 비겼고, 내고향은 4-0으로 완파했다.구스노세 나오키 도쿄 감독은 승리 직후 진행한 기자회견에서 결승에 관한 질문에 “수원과 내고향 모두 강한 팀이다. 수원에는 일본 선수도 뛰고 있고 국가대표인 지소연이 있다는 게 강점이다”라고 꼽았다. 이어 “내고향 역시 조별리그때 보다는 ‘파워 업’이 됐다. 두 팀 모두 상대하기 어려울 것으로 예상한다”고 신중한 모습을 보였다.준결승전 수훈선수로 선정된 시오코시 또한 “두 팀 모두 조별 예선에서 만났지만, 어느 팀과 경기할 때 우리가 유리하다는 생각은 하지 않는다”면서 “결승전은 경기에 임하는 방식도 다를 것이고 조별리그에서 경기를 치렀던 멤버들도 달라질 수 있다. 굉장히 힘든 결승전이 될 것으로 본다”고 말했다.