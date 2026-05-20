위축된 양파 수출길…‘명품’ 양파로 복원한다

공급 과잉에 폭락한 양파값

대만·동남아 수출 추진

이미지 확대 경북 김천시 구성면 광명리 양파밭에서 전국양파생산자협회 소속 농민이 트랙터로 양파밭을 갈아엎고 있다. 연합뉴스 2026.5.15 닫기 이미지 확대 보기 경북 김천시 구성면 광명리 양파밭에서 전국양파생산자협회 소속 농민이 트랙터로 양파밭을 갈아엎고 있다. 연합뉴스 2026.5.15

세줄 요약 정부가 공급 과잉으로 폭락한 양파 가격을 회복하려고 고품질 햇양파 수출을 다시 추진한다. 농협과 유통법인이 선별한 상품 양파를 대만과 동남아로 보내고, 저품질 양파를 떠넘기듯 수출하던 관행은 줄이려 한다. 산지 폐기와 수매비축, 소비 촉진도 병행한다. 양파값 폭락 대응 위한 햇양파 수출 재추진

고품질 상품 양파 선별해 대만·동남아 수출

산지 폐기·수매비축·소비 촉진 병행

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공급 과잉으로 폭락한 양파 가격을 회복하기 위해 정부가 햇양파 수출을 추진한다. 양파 수출은 2022년 이후 사실상 중단돼 왔는데, 정부는 ‘떠넘기기’식 저품질 양파가 아닌 품질이 좋은 양파를 선별·수출해 막힌 수출길을 다시 뚫겠다는 구상이다.농림축산식품부는 농협과 유통법인을 통해 확보한 ‘상(上)품’ 양파를 대만과 동남아 지역에 수출할 계획이라고 20일 밝혔다. 올해 양파 가격은 3월 말 출하를 시작한 조생종 양파의 생산량이 증가하며 폭락했다. 전날 기준 양파 1㎏의 평균 소비자 가격은 1893원으로, 지난해 같은 기간 2447원 대비 22.64% 하락했다. 산지 가격은 300~400원대를 보이고 있다.최근 양파 수출은 사실상 중단됐다. 2020년 5611t, 2021년 1만 673t을 기록했지만 이후 2022년 3584t으로 줄어들더니 2023년 514t, 2024년 58t, 2025년 467t을 보였다. 농식품부는 과거 국내에서 팔리지 않는 저품질 양파를 다른 나라에 떠넘기듯 수출을 한 것이 수출량 감소의 원인 중 하나로 판단했다.올해는 고품질 양파만을 선별해 수출한다. 수출 경험이 있는 농협과 유통법인에 선별비를 지원해 품질 좋은 양파를 선별하고 신속한 수출이 될 수 있도록 지원한다. 해외시장 수요가 확인되면 농협 등과 협력해 수출물량을 대폭 확대할 계획이다.농식품부는 장기 저장이 불가능한 조생종 양파 재배지 368헥타르(㏊)에 대해 산지 폐기 조치를 완료했다. 다음 달부터 시장에 나올 중만생종 물량에 대해서도 수매비축 규모를 늘리고 대대적인 소비촉진 캠페인을 병행하는 등 양파 가격 폭락에 대응하고 있다.서준한 농식품부 유통소비정책관은 “산지 농협과 유통법인들도 홍수 출하를 자제하는 등 출하 조절에 적극적으로 동참해달라”고 당부했다.