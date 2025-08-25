“日 먼저 방문은 처음… 李의 실용외교”

日언론, 광복절에 성사 이례적 평가

여 “협력 의지” 야 “친일몰이 사과를”

2025-08-25 3면

일본 주요 언론은 24일 전날 한일 정상회담을 긍정적으로 평가하며 일본이 이재명 대통령의 첫 양자외교 방문국이 된 점과 광복절 시점에 회담이 성사된 것이 이례적이라고 보도했다. 교도통신과 요미우리신문은 1965년 한일 국교정상화 이후 한국 대통령이 다자회의 참석을 제외하고 양자외교 첫 방문국으로 일본을 택한 것은 처음이라고 전했다. 요미우리신문은 “이 대통령의 실용외교가 본격화됐다”고 분석했다.그러나 과제도 남았다. 요미우리신문은 이번 공동언론발표문에 1998년 김대중·오부치 선언의 역사 인식 계승을 명문화한 만큼 한국이 당장 오는 9월 열릴 사도광산 추도식에서 일본 측의 성의 있는 대응을 요구할 가능성이 크다고 전망했다. 지난해 추도식은 일본 측의 진정성 논란으로 파행을 겪었다.국내 정치권 반응은 엇갈렸다. 더불어민주당은 “이번 회담을 통해 양국이 동반자임을 확인했다”며 “17년 만의 공동발표문에 미래산업 협력 의지가 담겼다”고 평가했다. 반면 국민의힘은 “이 대통령 발언엔 틀린 말이 없다”면서도 ﻿야당 시절 민주당의 ‘친일몰이’를 거론하며 “성과를 내세우려면 먼저 대국민 사과가 필요하다”고 비판했다.