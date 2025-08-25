李대통령·이시바 “미래 협력”… ‘3실장’ 한꺼번에 이례적 방미

한일정상, 17년 만에 공동발표문

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 지난 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 정상회담 및 공동언론발표를 마친 뒤 웃으며 악수하고 있다. 양국 정상이 공동발표문을 합의·채택한 것은 17년 만으로 양국의 미래지향적 협력 방안이 주로 담겼다.

이재명 대통령과 이시바 시게루 일본 총리가 정상회담에서 안보·경제 안보 등 각 분야 소통을 비롯한 ‘미래지향적 협력 관계’ 구축에 뜻을 모았다. 양국 정상은 포괄적 협력 내용을 담은 공동발표문도 17년 만에 채택했다.이 대통령과 이시바 총리는 지난 23일 일본 도쿄 총리 관저에서 2시간가량 정상회담을 하고 “엄중한 국제 정세 속 양국이 협력을 확대해 한일 관계의 발전이 한미일 공조 강화로 이어지는 선순환을 계속 만들어 나가자”고 합의했다. 두 정상이 만난 건 지난 6월 캐나다 주요 7개국(G7) 정상회의에 이어 두 번째다.양국 정상은 정상 교류, 미래산업 및 공동 과제, 인적 교류 확대, 북한 문제, 글로벌 협력 등 5개 분야에 대한 공동발표문도 내놓았다. 특히 두 정상은 ‘셔틀외교’ 조기 재개를 평가하며 “안보·경제 안보를 포함한 각 분야에서 정상 및 각급 차원에서의 소통을 강화”하기로 했다.과거사 문제에 대한 구체적 언급은 나오지 않았다. 다만 발표문에 “이시바 총리는 1998년 ‘21세기 새로운 한일 파트너십’(김대중·오부치 선언)을 포함해 역사 인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승하고 있음을 회담에서 언급했다”는 문구가 담겼다.이 대통령은 24일 일본을 떠나 25일 미국 워싱턴DC에 도착했다. 25일(현지시간) 도널드 트럼프 미국 대통령과 첫 정상회담을 가진다. 회담을 앞두고 국가안보실장·정책실장에 이어 이례적으로 강훈식 대통령실 비서실장도 24일 미국으로 출국했다. 강 실장은 출국 전 브리핑에서 “한 사람이라도 더 만나고, 한마디라도 더 설득할 수 있다면 당연히 가야 한다”고 말했다.