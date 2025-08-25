한미회담 앞두고 한중관계 개선 의지… 중국특사단, 李대통령 친서 전달했다

박병석 “시진핑 APEC 참석 요청”

이재명 대통령이 파견한 중국 특사단이 24일 중국 외교 사령탑인 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장을 만나 이 대통령의 친서를 전달했다. 이날 일본 순방을 마치고 한미 정상회담을 위해 미국으로 향한 이 대통령이 한중 관계도 동시에 관리하겠다는 의지를 강조한 것으로 해석된다.박병석 전 국회의장을 단장으로 하는 특사단은 이날 오후 베이징에서 왕이 주임과 회동했다. 박 단장은 이 대통령이 시진핑 중국 국가주석에게 보내는 친서를 전달하고 양국의 전략적 협력 동반자 관계 발전 등 협력 방안을 논의했다.왕이 주임은 모두 발언에서 이날이 한중 수교 33주년 기념일임을 언급하면서 “중국은 양국 관계를 시종일관 중시해 왔다”고 말했다. 이어 “양국 관계는 현재 개선·발전하는 중요한 시기에 있다”며 특사단이 적시에 중국을 방문한 것을 환영했다. 박 단장은 “최근 몇 년간 엉클어진 한중 관계를 정상 궤도에 올려 놓는 물꼬를 트기 위해 (중국과) 함께 노력하기를 희망한다”고 화답했다. 그러면서 “10월 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 시 주석이 참석해 주기를 다시 한번 요청한다”고 했다.이날 베이징에 도착한 특사단은 왕이 주임과 회동한 이후 한정 국가부주석, 권력 서열 3위인 자오러지 전국인민대표대회 상무위원장 등 주요 인사들과 만날 예정이다. ﻿특사단에는 김태년·박정 더불어민주당 의원과 노태우 전 대통령의 아들인 노재헌 동아시아문화재단 이사장이 포함됐다.