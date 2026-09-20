美 그린란드 야욕, 주둔 확대로 봉합

美 “비용 없이 영구 통제권 획득”

덴마크 “주권·자결권 수호” 환영

세줄 요약 트럼프 대통령의 그린란드 병합 시도가 미군 주둔 확대 협정으로 방향을 틀었다. 미국은 북극권 안보 통제권을 확보하고, 덴마크와 그린란드는 영토 주권과 자결권을 지켰다고 평가했다. 세 나라는 유엔총회에서 정식 서명을 추진할 계획이다. 그린란드 병합 압박, 주둔 확대 합의로 전환

미국, 북극권 안보 통제권 확보 주장

덴마크·그린란드, 주권 수호 성과 환영

2026-09-21 12면

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도널드 트럼프 미국 대통령이 공언했던 그린란드 병합 시도가 미군 주둔 확대 조율로 일단락된 가운데 영토 주권과 자결권을 지켜낸 덴마크와 그린란드 자치정부는 낙관론을 펴며 ﻿환영 입장을 밝혔다.트럼프 대통령은 18일(현지시간) 트루스소셜을 통해 “미국이 덴마크 왕국·그린란드와 협정을 체결해 안보와 기타 모든 사안에 ‘영구적인 통제권’을 갖게 됐다”고 밝혔다. 이어 “앞으로 미국의 ﻿승인 없이는 어떤 적대 세력도 그린란드에 기지를 두거나 병력을 주둔시키거나 민감한 투자를 할 수 없다”며 “이 과정에서 미국이 부담할 비용은 전혀 없다”고 강조했다.이는 집권 초기 ‘그린란드 병합’이라는 무리한 요구로 북대서양조약기구(나토) 등 국제사회와 갈등을 빚었던 것에서 한발 물러서면서도 재정 부담 없이 북극권 안보 통제권이라는 실리는 챙겼음을 부각하려는 포석으로 풀이된다. 세 나라는 다음 주 미국 뉴욕에서 열리는 유엔총회에서 정식 서명을 추진할 계획이라고 AFP통신이 보도했다.그간 미국의 병합 압박에 반발해 온 덴마크와 그린란드는 공동성명을 통해 이번 합의가 자신들의 주권과 영토 보전, 자결권을 온전히 인정한 결과라고 평가한 뒤 “북극과 북대서양 지역에서 우리의 공동 안보를 강화할 것”이라고 밝혔다. 메테 프레데릭센 덴마크 총리는 “﻿좋은 합의가 이루어질 가능성이 있어 기쁘다”고 말했고, 옌스 프레데리크 닐센 그린란드 총리 역시 “그린란드의 안보를 확실히 강화할 협정”이라고 강조했다.합의 세부 조항은 공개되지 않은 가운데 외신들은 이번 합의를 미국의 러시아·중국 견제와 덴마크의 주권 수호가 맞물린 실리적 타협으로 평가했다. 일각에서는 미국이 이미 그린란드에서 상당한 군사적 영향력을 갖고 있었다는 점에서 이번 협정이 영토 주권을 지켜낸 덴마크와 그린란드에 유리한 결과라는 분석도 나온다. 월스트리트저널(WSJ)은 영토 편입과 같은 주권 변동 없이 이뤄진 실리적 조율이라고 진단했다.