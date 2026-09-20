후티, 사우디 수도까지 첫 공습……“민감시설 공격”

세줄 요약 예멘 후티가 사우디 수도 리야드를 향해 첫 공습을 감행해 공항 인근 아람코 연료탱크에 화재가 났고, 킹칼리드 국제공항에서는 항공편 결항과 지연이 이어졌다. 사우디는 미사일을 요격했다고 밝혔고, 후티는 민감시설과 얀부 아람코를 겨냥했다고 주장했다. 후티, 사우디 수도 리야드 첫 공습

공항 인근 아람코 연료탱크 화재 발생

항공편 결항·공습경보로 혼란 확산

이미지 확대 SAUDI-YEMEN-IRAN-US-ISRAEL-WAR 사우디아라비아 수도 리야드 공항 인근에서 검은 연기가 솟아오르는 모습. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 SAUDI-YEMEN-IRAN-US-ISRAEL-WAR 사우디아라비아 수도 리야드 공항 인근에서 검은 연기가 솟아오르는 모습. AFP 연합뉴스

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예멘의 친이란 반군 후티가 사우디아라비아 수도 리야드를 향해 공습을 감행하면서 석유탱크에 불이 나고 항공편 결항이 속출하는 등 혼란이 빚어졌다.19일(현지시간) BBC 등에 따르면 사우디 당국은 리야드를 향해 발사된 탄도 미사일을 요격해 파괴했다고 밝혔다. 추가 공격이나 사상자는 확인되지 않았다. 지난 7월 후티가 공격을 강화하기 시작하고 리야드에는 이날 처음으로 공습경보가 발령됐다.이날 오전까지 리야드에서는 폭발음이 들렸다는 보고가 잇따랐다. AFP통신은 공항 인근에 있는 사우디 국영 석유기업 아람코의 연료탱크에서 화재가 발생해 진화작업이 진행중이라고 전했다. 리야드 킹칼리드 국제공항에서는 항공편이 결항되거나 지연되는 사례가 이어졌다.후티도 사우디에 대한 공습이 이뤄졌음을 확인했다. 야히야 사리 후티 반군 군사대변인은 이날 오후 성명을 내고 탄도미사일과 순항미사일, 드론을 동원해 사우디에 두차례 군사 작전을 수행했다고 확인했다. 그러면서 “첫 번째 작전은 리야드의 민감시설을, 두 번째 작전은 얀부에 있는 아람코 시설을 겨냥했다”며 “사우디의 예멘 봉쇄가 끝날 때까지 사우디의 군사력을 겨냥할 것”이라고 밝혔다.주변국의 긴장도 커지고 있다. 하칸 피단 튀르키예 외무장관은 이날 “사우디에 일부 군사적 필요가 있을 수 있다”며 파키스탄과 체결한 3자 방위협정 틀에서 이를 검토할 것이라고 밝혔다.