‘박근혜 7시간’ 보도 산케이 前서울지국장 日 CIA 전문관으로

이미지 확대 가토 다쓰야 전 산케이신문 서울지국장. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 가토 다쓰야 전 산케이신문 서울지국장. 서울신문DB

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박근혜 전 대통령의 세월호 참사 당일 행적에 의혹을 제기했다가 명예훼손 혐의로 재판받은 가토 다쓰야 전 산케이신문 서울지국장이 일본판 중앙정보국(CIA) 전문관으로 기용됐다.3일 일본 언론에 따르면 일본 정부는 지난 1일 가토 전 지국장을 국가정보국 내각정보분석 전문관으로 임명했다. 지난 7월 출범한 국가정보국은 총리를 의장으로 하는 국가정보회의를 실무적으로 뒷받침하며 정보 수집·분석을 담당한다. 요미우리신문은 그가 한반도 정세 분석 등을 담당할 것으로 전망했다.가토 전 지국장은 2014년 산케이신문 인터넷판 칼럼에서 세월호 참사 당일 박 전 대통령이 정윤회 씨와 함께 있었다는 의혹을 제기하고 두 사람이 긴밀한 남녀관계인 것처럼 표현했다가 명예훼손 혐의로 불구속기소됐다. 그러나 2015년 법원에서 무죄를 선고받았다.무죄 확정 뒤 일본으로 돌아간 그는 ‘왜 나는 한국에 이겼나, 박근혜 정권과의 500일 전쟁’을 펴내 한국 사법체계를 비판했으며, 2021년 국가정보국의 전신인 내각정보조사실에 합류해 내각심의관 등으로 일했다.