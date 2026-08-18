트럼프 “김정은 대화 요청에 응답...매우 긍정적”

세줄 요약 트럼프 대통령이 김정은 북한 국무위원장이 자신의 대화 제안에 응답했다고 밝히며, 현재 대화 단계가 매우 긍정적이라고 평가했다. 그는 한미 연합훈련 축소가 북한 편향이라는 지적에는 오히려 상황을 더 안전하게 만드는 조치라고 반박했다. 김정은 응답 확인, 북미 대화 매우 긍정적 평가

연합훈련 축소 비판에 안전성 강화라고 반박

이재명 대통령에 이란 지원 요청, 한국은 사양

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 진행한 행사에서 취재진에게 발언하고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 진행한 행사에서 취재진에게 발언하고 있다. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 자신의 대화 요청에 김정은 북한 국무위원장의 응답이 있었다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 특히 김 위원장과의 대화 단계가 ‘매우 긍정적’이라고 말했다.트럼프 대통령은 17일(현지시간) 백악관 행사에서 취재진과 만난 자리에서 ‘김정은이 대화 제안에 왜 응답하지 않는가’라는 질문을 받자 “그가 응답하지 않았다는 것을 어떻게 아느냐”고 반문했다. 이어 ‘그럼 김 위원장이 응답했는가’라는 질의가 나오자 트럼프 대통령은 “그렇다. 그가 응답했다(Yes, he has)”라고 답했다. ‘대화가 어느 단계에 있느냐’는 질문에는 “매우 긍정적(very positive)”이라고 했다.트럼프 대통령은 “김정은은 항상 나를 매우 존중해 주었고, 우리는 여러 차례 만났는데, 특히 두 차례 주요 만남에서 대화를 나누고 시간을 함께 보냈다. 나는 그를 이해하고, 그도 나를 이해한다”고 말했다. 트럼프 대통령은 그러나 김 위원장이 언제, 어떤 방식으로 응답했는지에 대해선 구체적으로 밝히지 않았다. 그는 ‘연합훈련 축소로 동맹국보다 북한의 이익을 우선시하는 것 아니냐는 지적이 나온다’는 질문에는 “나는 상황을 훨씬 더 안전하게 만들고 있는 것”이라고 답했다.트럼프 대통령은 이와 함께 이재명 대통령과 최근 통화를 갖고 이란 문제와 관련해 한국의 지원을 요청했던 것에 대해 구체적으로 설명했다. 그는 “최근에 내가 좋아하는 한국의 대통령에게 전화를 걸어 ‘우리를 좀 도와줄 수 있나. 이란 문제와 관련해 손을 좀 보태달라’고 했는데, 그는 ‘아니오. 사양하겠다’(No, thanks)고 했다”고 전했다.트럼프 대통령은 이 대통령에게 “우리는 3만 9000명의 병력을 주둔시켜 김정은으로부터 (한국을) 지켜주고 있는데, 이란에서 진행될 아주 쉬운 군사 작전을 도와주지 않겠다는 것이냐”고 반문했다고 한다. 트럼프 대통령이 말한 3만 9000명은 주한미군 병력 2만 8500명을 잘못 언급한 것으로 보인다. 하지만 이 대통령은 “우리는 개입하지 않는 편이 좋겠다”고 답했다고 트럼프 대통령은 전했다.트럼프 대통령은 한국과 함께 북대서양조약기구(나토·NATO)도 거론하며 “그들이 우리를 돕기 위해 나서지 않는 상황에서 우리가 이 모든 나라를 돌아다니며 보호할 수는 없다”고 말했다. 그러면서 이 대통령에 대해 “사실은 아주 좋은 사람이라고 생각한다”고 말했다.트럼프 대통령은 전날 트루스소셜을 통해 김 위원장과 자신이 좋은 관계를 유지하고 있다며, 한미 연합 군사훈련 규모를 대폭 축소할 것을 피트 헤그세스 국방장관에게 지시했다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 또 이 대통령에게 이란 비핵화에 동참할 의향이 있는지 물었으나 “사양하겠다”는 답을 들었다고 부연했다.