NBA 레이커스, 트럼프 사위 일가에 사상 최고 18조원 매각

세줄 요약 NBA 인기팀 LA 레이커스가 트럼프 대통령 사위 재러드 쿠슈너의 동생 조시 쿠슈너와 밥 아이거 전 디즈니 CEO에게 125억 달러, 약 18조원에 매각되기로 했다. 프로 스포츠 사상 최고가 거래다. LA 레이커스, 125억 달러에 매각 합의

트럼프 사위 동생 쿠슈너와 밥 아이거 인수

프로 스포츠 사상 최고가 거래 기록

이미지 확대 로스앤젤레스 레이커스의 홈 구장 크립토닷컴 아레나의 모습. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 로스앤젤레스 레이커스의 홈 구장 크립토닷컴 아레나의 모습. AP 연합뉴스

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미국프로농구(NBA) 인기 팀인 로스앤젤레스(LA) 레이커스가 프로 스포츠 사상 최고가에 도널드 트럼프 미국 대통령 사위 일가에 매각된다.미 온라인매체 액시오스는 12일(현지시간) 밥 아이거 전 월트디즈니 컴퍼니 최고경영자(CEO)와 조시 쿠슈너 벤처 투자자가 125억 달러(약 18조원)에 LA 레이커스를 인수하기로 합의했다고 보도했다. 쿠슈너는 트럼프 대통령의 사위인 재러드 쿠슈너의 네 살 터울 동생이며, 아이거는 디즈니를 약 20년간 이끌었던 경영인이다.LA 레이커스는 지난해 10월 100억 달러의 기업가치를 평가받고 억만장자 마크 월터에게 구단주 자리를 넘겨 프로 스포츠 구단 역대 최고 거래액을 기록했는데, 1년도 안 돼 새 기록을 썼다.쿠슈너와 아이거는 공동 성명을 통해 “일평생 NBA 팬으로서 세계에서 가장 상징적인 스포츠 프랜차이즈 중 하나인 LA 레이커스의 관리를 맡게 돼 매우 영광”이라며 “장기적인 목표는 최고 수준에서 경쟁하고 팀과 팬, LA시를 위해 헌신하는 것”이라고 밝혔다.쿠슈너는 NBA 농구단인 멤피스 그리즐리스의 지분 일부를 소유한 바 있으며, 최근에는 월드컵 대회 운영을 전담할 국제축구연맹(FIFA) 산하 새 영리 법인 ‘FIFA 포워드 엔터프라이즈’의 지분을 매수하려 하기도 했다. 다만 월드컵 관련 법인 지분 매수는 축구계의 거센 반발에 부딪혀 무산됐다.아이거 역시 스포츠 사업에 관심을 보여왔으며, 지난 2024년 배우자와 함께 여자 축구팀인 앤젤시티FC를 2억 5000만 달러에 인수하기도 했다.