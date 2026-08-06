日다카이치 히로시마서 “비핵 3원칙 견지”

세줄 요약 다카이치 사나에 일본 총리가 히로시마 원폭 투하 81년 추도식에서 비핵 3원칙을 지키겠다고 밝혔다. 핵무기금지조약은 언급하지 않았고, NPT 체제 유지와 핵군축 노력은 강조했다. 히로시마 추도식서 비핵 3원칙 유지 발표

핵무기금지조약(TPNW) 언급 없이 넘어감

NPT 체제 강화와 핵군축 노력 강조

이미지 확대 다카이치 사나에 일본 총리가 6일 일본 히로시마 평화기념공원에서 열린 ‘원자폭탄 사몰자 위령식·평화기념식’에 참석해 연설하고 있다. 히로시마 AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 다카이치 사나에 일본 총리가 6일 일본 히로시마 평화기념공원에서 열린 ‘원자폭탄 사몰자 위령식·평화기념식’에 참석해 연설하고 있다. 히로시마 AP 뉴시스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

다카이치 사나에 일본 총리가 히로시마 원폭 투하 81년을 맞아 6일 열린 ‘원폭 전몰자 위령식·평화기념식’에서 일본의 ‘비핵 3원칙’을 유지하겠다고 밝혔다. 다만 핵무기의 개발·보유·사용을 전면 금지하는 핵무기금지조약(TPNW)에 대해서는 이번에도 언급하지 않았다.다카이치 총리는 이날 히로시마 평화기념공원에서 열린 기념식 인사말에서 “일본은 비핵 3원칙을 견지하고 있으며 유일한 전쟁 피폭국으로서 핵무기 없는 세계를 실현하기 위해 끊임없이 노력해야 할 사명을 지니고 있다”고 말했다.비핵 3원칙은 핵무기를 보유·제조·반입하지 않는다는 원칙으로, 반세기 넘게 일본의 사실상 국시(國是)로 자리 잡아 왔다. 안보 강화를 강조해 온 다카이치 정권 출범 이후 이 원칙에 변화가 생길 수 있다는 관측도 제기됐지만, 다카이치 총리는 이날 기존 정부 방침을 유지하겠다는 뜻을 밝혔다.이어 다카이치 총리는 “세계 안보 환경이 한층 엄중해지고 있다”면서도 “히로시마와 나가사키가 겪은 원폭의 참화는 결코 반복돼서는 안 된다”고 강조했다. 또 핵확산금지조약(NPT) 평가회의를 거론하며 “핵무기 없는 세계로 가는 길은 결코 순탄하지 않다”며 NPT 체제의 유지·강화를 통해 국제사회의 핵군축 노력을 이끌겠다고 밝혔다.그러나 핵무기금지조약(TPNW)은 전임 이시바 시게루 내각과 마찬가지로 연설에서 제외했다. 일본은 세계 유일의 전쟁 피폭국임을 내세우면서도 미국의 핵우산에 기반한 안보 정책을 이유로 TPNW에는 가입하지 않고 있다.올해 평화기념식에는 역대 가장 많은 121개국·지역 대표가 참석했다. 참석자들은 원폭이 투하된 오전 8시 15분에 맞춰 1분간 묵념하며 희생자들을 기렸다. 미국은 1945년 8월 6일 히로시마에 원폭을 투하했으며, 사흘 뒤인 9일에는 나가사키에도 원폭을 떨어뜨렸다.