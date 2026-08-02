“미군 ‘벌벌’ 떤다, 초고위력 이란 무기” WSJ 주목…신난 혁수대 [배틀라인]

WSJ “싸고 정확하고 치명적”

美 방공망 흔드는 ‘케이바르 셰칸’

미군 패트리엇 재고는 800발 수준

[배틀라인 3줄 요약]

● 케이바르 셰칸은 고체연료·이동식 발사와 종말단계 기동 능력을 갖춰 미군 방공망의 탐지·요격 부담을 키우는 이란의 주력 중거리 탄도미사일이다.

● 이란은 이를 드론·다종 미사일과 함께 발사해 방공망을 교란하고, 값비싼 요격탄과 방공자산을 계속 소모시키는 전략을 쓰고 있다.

● 미군이 대부분 요격하고 있지만 일부가 방공망을 통과하는 데다 비용 비대칭까지 겹치면서 장기전에서 미국 측 부담이 커지고 있다.

이미지 확대 이란 케이바르 셰칸 미사일과 이란이 중동 내 미군기지를 미사일로 타격하는 모습. 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 이란 케이바르 셰칸 미사일과 이란이 중동 내 미군기지를 미사일로 타격하는 모습. 텔레그램

이미지 확대 이란 혁명수비대(IRGC)는 20일(현지시간) 제26차 미사일·드론 복합 공격 영상을 공개했다. 혁명수비대는 에마드·케이바르 셰칸·졸파가르·파타 탄도미사일과 샤헤드 드론을 투입했다고 밝혔으며, 이번 공격에 ‘야 아바 압둘라 알후세인’이라는 구호를 사용하고 영상을 아르바인 순례객들에게 헌정한다고 설명했다. 2026.7.20 혁수대 닫기 이미지 확대 보기 이란 혁명수비대(IRGC)는 20일(현지시간) 제26차 미사일·드론 복합 공격 영상을 공개했다. 혁명수비대는 에마드·케이바르 셰칸·졸파가르·파타 탄도미사일과 샤헤드 드론을 투입했다고 밝혔으며, 이번 공격에 ‘야 아바 압둘라 알후세인’이라는 구호를 사용하고 영상을 아르바인 순례객들에게 헌정한다고 설명했다. 2026.7.20 혁수대

이미지 확대 이란 혁명수비대(IRGC)는 20일(현지시간) 제26차 미사일·드론 복합 공격 영상을 공개했다. 혁명수비대는 에마드·케이바르 셰칸·졸파가르·파타 탄도미사일과 샤헤드 드론을 투입했다고 밝혔으며, 이번 공격에 ‘야 아바 압둘라 알후세인’이라는 구호를 사용하고 영상을 아르바인 순례객들에게 헌정한다고 설명했다. 2026.7.20 혁수대 닫기 이미지 확대 보기 이란 혁명수비대(IRGC)는 20일(현지시간) 제26차 미사일·드론 복합 공격 영상을 공개했다. 혁명수비대는 에마드·케이바르 셰칸·졸파가르·파타 탄도미사일과 샤헤드 드론을 투입했다고 밝혔으며, 이번 공격에 ‘야 아바 압둘라 알후세인’이라는 구호를 사용하고 영상을 아르바인 순례객들에게 헌정한다고 설명했다. 2026.7.20 혁수대

이미지 확대 14일(현지시간) 이스라엘 북부에 이란 정예군 이슬람혁명수비대(IRGC) 항공우주군이 쏜 극초음속 탄도미사일이 떨어지고 있다. 이란 반관영 파르스 통신은 군 관계자를 인용해 이 미사일이 ‘케이바르 셰칸’이라고 전했다. 마하 13(음속의 13배·시속 약 1만 5900㎞) 이상 속도로 대기권을 날아 목표물을 타격하는 이 미사일은 이란에서 이스라엘까지 도달하는 데 15분이 채 걸리지 않아 공중에서 요격하기 어렵다. 사진은 미사일 제원. 2025.6.15 엑스 닫기 이미지 확대 보기 14일(현지시간) 이스라엘 북부에 이란 정예군 이슬람혁명수비대(IRGC) 항공우주군이 쏜 극초음속 탄도미사일이 떨어지고 있다. 이란 반관영 파르스 통신은 군 관계자를 인용해 이 미사일이 ‘케이바르 셰칸’이라고 전했다. 마하 13(음속의 13배·시속 약 1만 5900㎞) 이상 속도로 대기권을 날아 목표물을 타격하는 이 미사일은 이란에서 이스라엘까지 도달하는 데 15분이 채 걸리지 않아 공중에서 요격하기 어렵다. 사진은 미사일 제원. 2025.6.15 엑스

세줄 요약 WSJ는 이란의 케이바르 셰칸 미사일이 미군 중동 방공망을 위협한다고 보도했다. 고체연료와 이동식 발사, 종말단계 기동으로 요격 난도를 높였고, 드론·다종 미사일을 섞은 복합 공격으로 미국의 방어 자산과 요격탄 소모를 키웠다. 케이바르 셰칸, 미군 방공망 위협 핵심 전력

고체연료·이동식 발사·종말 기동으로 요격 난도 상승

드론·다종 미사일 혼합 공격으로 방어망 교란

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이란 혁명수비대(IRGC)는 1일(현지시간) 자국산 케이바르 셰칸 미사일을 집중 조명한 미국 월스트리트저널(WSJ) 보도를 소개하면서 “초고위력의 치명적인 이 미사일이 미국의 새로운 악몽이 됐다”고 자랑했다.혁수대는 이어 “미국 당국자들은 이란의 공격이 날이 갈수록 더욱 복잡해지고 있으며, 이 때문에 이 미사일이 미군에 더욱 위험한 위협이 되고 있다고 말한다”고 소개했다.실제로 31일 WSJ은 ‘이란의 주력 미사일이 미군에 점점 위협이 되고 있다’는 제목의 기사에서 케이바르 셰칸 미사일에 주목했다.매체는 이란이 미국의 중동 방공망을 흔드는 핵심 수단으로 중거리 탄도미사일 ‘케이바르 셰칸’을 집중 운용하고 있다고 소개했다. 특히 신속한 발사와 종말단계 기동, 드론·구형 미사일을 섞은 복합 공격으로 요격망의 대응 부담을 키운다는 점이 위협의 핵심이라고 짚었다.케이바르 셰칸은 이란 혁명수비대가 2022년 공개한 고체연료 중거리 탄도미사일이다. 사거리는 약 1450㎞, 탄두 중량은 약 450~590㎏으로 알려졌다. 이란은 공개 당시 기존 동급 미사일보다 중량을 3분의 1 줄이고 발사 준비 시간을 6분의 1로 단축했다고 주장했다.무엇보다 이란이 고체연료와 도로이동식 운용을 결합했다는 점이 군사적으로 중요하다. 액체연료 미사일과 달리 발사 직전 장시간 연료를 주입할 필요가 없어 이동식 발사대에서 신속하게 쏠 수 있기 때문이다. 이는 미·이스라엘 전투기가 발사대를 찾아 파괴할 수 있는 시간을 줄여 미사일 전력의 생존성을 높인다.WSJ는 최근 이란이 중동 내 미군 기지를 겨냥한 공격에 케이바르 셰칸을 투입했으며, 미군과 동맹국이 대부분 요격했지만 일부는 방공망을 통과했다고 미 당국자들을 인용해 전했다.특히 일부 파생형은 탄두를 실은 기수부가 비행 마지막 단계에서 분리된 뒤 자체적으로 방향을 바꿀 수 있는 것으로 분석된다. 관계자들과 전문가들은 이 기수부가 표적에 접근하면서 시속 약 6000마일(약 9700㎞)로 궤도를 수정해 요격을 어렵게 한다고 WSJ에 설명했다. 일반적인 탄도 궤적을 예측해 요격점을 계산하는 방공체계 입장에서는 마지막 순간의 기동이 대응 시간을 줄이는 요인이 된다.이란의 운용 방식도 위협적이다. 미 당국자들에 따르면 이란은 케이바르 셰칸을 단독으로 발사하지 않고 비행 경로와 속도, 기동 방식이 다른 탄도미사일과 고속 공격 드론을 같은 표적에 섞어 투입하고 있다. 탐지·추적해야 할 표적의 특성을 일부러 복잡하게 만들어 어느 표적에 어떤 요격탄을 쓸지 방공망의 판단을 어렵게 하는 방식이다.이런 전술은 요격 체계의 레이더·지휘통제·요격탄을 동시에 소모시키는 포화·교란 전략으로 평가된다. 공격 패턴이 복잡해질수록 방어 측은 더 많은 센서와 요격탄을 투입해야 한다.비용 교환비도 미국에 부담이다. 이란은 케이바르 셰칸의 생산 단가를 공개하지 않았지만 전문가들은 미국·이스라엘이 사용하는 요격탄보다 훨씬 저렴한 것으로 본다.WSJ는 패트리엇·사드·해상발사 요격미사일 등의 가격이 체계에 따라 발당 약 200만~1500만 달러에 이른다고 전했다. 상대적으로 값싼 공격 미사일을 막기 위해 수백만 달러짜리 요격탄을 반복해서 사용해야 하는 ‘비용 비대칭’이 장기전에서 더 큰 문제가 되는 셈이다.미사일 재고도 변수다. 미국과 이스라엘은 전쟁 전 이란이 케이바르 셰칸을 포함한 중거리 미사일 약 2500발을 보유한 것으로 추정했다. 미·이스라엘의 공습으로 엔진 생산시설 등이 파괴됐지만, 전문가들은 이란이 지하시설에 비축한 부품으로 일부 미사일을 계속 조립할 가능성을 제기했다.반면 미군 요격미사일 재고는 급감해 전쟁 이전의 40% 수준에 불과한 것으로 분석됐다. 미 싱크탱크 전략국제문제연구소(CSIS) 보고서에 따르면 지난달 27일 기준 미군의 요격미사일 재고는 패트리엇 759∼827발, 사드는 234∼278발이다.이란이 대량 운용이 가능한 고체연료 탄도미사일을 이동식 발사대와 종말 기동, 드론·다종 미사일 공격에 결합해 미사일의 군사적 가치를 높인 사이, 미국은 값비싼 요격탄과 방공자산을 계속 소모하며 요격률을 유지해야 하는 수렁에 빠진 셈이다.이런 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령은 이번 주말로 예상됐던 대이란 군사 작전을 전격 취소했다.트럼프 대통령은 1일 소셜미디어 트루스소셜 계정에 올린 글에서 “이란과 다른 중동 국가들로부터 합의의 틀에 대한 동의가 이뤄졌으니 어떠한 공격도 보류해달라는 요청을 받았다”며 이같이 발표했다.그는 “이 합의에 호르무즈 해협의 즉각적이고 완전하며 전면적인 개방, 이란의 핵 위협 종식이 포함된다”고 전했다. 그러면서 “이러한 요청에 따라 세계의 미래를 위해, 그리고 동시에 성공적이고 번영하는 이란의 생존을 위해, 나는 신속하게 합의를 이룰 수 있다는 조건 아래 공격을 취소하기로 동의했다”며 “이스라엘도 나와 함께 이러한 약속에 동참한다”고 덧붙였다.앞서 WSJ과 CBS 방송과 월스트리트저널 등 미 언론들은 각각 소식통을 인용해 미국과 이스라엘이 현지 시간으로 이번 주말 이란의 에너지 시설 등을 타격할 계획이라고 보도하면서 긴장이 고조된 바 있다.다만 트럼프 대통령은 이번 취소 발표에서도 “미국은 제2차 세계대전 이후 본 적 없는 수준의 군사적 위협과 힘, 전투 태세를 갖춘 채 이란을 겨냥해 장전을 완료하고 출격 준비를 마친 상태”라며 군사 위협 카드를 여전히 내려놓지 않았다.이번 발표에 앞서 미 온라인 매체 악시오스는 사우디아라비아의 빈살만 왕세자가 트럼프 대통령에게 이날 전화를 걸어 대이란 공격을 만류했다고 보도하기도 했다.다만 트럼프 대통령이 어떤 배경에서 대규모 공습을 취소했는지는 정확히 알려지지 않고 있다.