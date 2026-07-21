“중·러, 일본 EEZ서 해상 실탄 사격 훈련”

日방위성, 中에 안보 우려 전달

이미지 확대 일본 수역서 기관총 쏘는 중·러 지난 19일 중국 해군의 유도미사일 구축함(왼쪽)이 일본 배타적경제수역(EEZ)인 오키노토리시마 남서쪽 약 180㎞ 해상에서 실사격 훈련을 하고 있다. 오른쪽은 러시아 해군의 호위함으로 추정된다.

AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일본 수역서 기관총 쏘는 중·러 지난 19일 중국 해군의 유도미사일 구축함(왼쪽)이 일본 배타적경제수역(EEZ)인 오키노토리시마 남서쪽 약 180㎞ 해상에서 실사격 훈련을 하고 있다. 오른쪽은 러시아 해군의 호위함으로 추정된다.

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세줄 요약 중국과 러시아 해군 함정 4척이 일본 오키노토리시마 남서쪽 해역에서 합동훈련을 했고, 이 가운데 중국 미사일 구축함 1척은 일본 EEZ 안에서 기관총 사격훈련을 벌였다. 일본은 이를 처음 확인했다고 밝히며 중국에 우려를 전달했다. 중·러 해군, 일본 EEZ서 합동훈련 진행

중국 군함, EEZ 안 기관총 사격훈련 확인

일본 정부, 중국에 항의하며 경계감 표명

2026-07-22 10면

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중국과 러시아 해군이 일본 배타적경제수역(EEZ)에서 합동 실전훈련을 벌인 가운데 중국 군함이 기관총 사격훈련을 실시한 사실을 일본 방위성이 공개했다. 일본 정부는 중국 측에 항의하며 중·러 군사협력 강화에 경계감을 드러냈다.일본 방위성은 지난 19일 중국과 러시아 해군 함정 4척이 오키노토리시마 남서쪽 해역을 항해하며 합동훈련을 실시했다고 21일 밝혔다. 교도통신 등 일본 언론은 이번 훈련이 중국과 러시아가 앞서 예고한 태평양 합동훈련의 일환으로 보인다고 전했다.이 가운데 중국 해군 미사일 구축함 1척은 오키노토리시마에서 남서쪽으로 약 180㎞ 떨어진 일본 EEZ 안에서 기관총 사격훈련을 벌였다. 방위성은 중국 군함의 사격훈련을 일본 EEZ 내에서 확인해 공개한 건 처음이라고 언급했다. 훈련에는 중국 해군 미사일 구축함 2척과 군수지원함 1척, 러시아 해군 호위함 1척이 참가한 것으로 파악됐다. 이들 함정은 오키노토리시마 남서쪽 해역을 함께 항해하며 전술훈련 등을 실시한 것으로 전해졌다.EEZ에서는 연안국이 천연자원의 탐사와 개발 등에 관한 권리를 갖지만 다른 나라 군함의 항행이나 군사훈련 자체가 국제법상 금지되는 것은 아니다. 다만 일본 정부는 이번 훈련을 자국 안보에 영향을 줄 수 있는 행위라고 보고 외교 경로를 통해 중국 측에 우려를 전달했다.앞서 고이즈미 신지로 일본 방위상은 20일(현지시간) 영국에서 열린 에어쇼 행사에서 “중국과 러시아가 군사협력을 한층 강화하고 있다”며 “일본 주변에서의 군사 동향을 강한 관심을 갖고 주시하겠다”고 말했다.