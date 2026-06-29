아시안컵까지 계약했던 홍명보, 결국 자진 사퇴…위약금 논란도 일단락

세줄 요약 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 자진 사퇴했다. 아시안컵까지 남은 계약 기간이 있었지만 스스로 물러나며 위약금 논란도 사실상 정리되는 분위기다. 축구협회는 새 감독 선임에 나설 예정이다. 월드컵 32강 실패 책임 지고 홍명보 사퇴

아시안컵 계약 남았지만 자진 하차로 정리

축구협회, 차기 감독 선임과 재정비 착수

이미지 확대 홍명보 감독 사퇴 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 한국축구국가대표팀의 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 사포판 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 하며 사퇴 의사를 밝히고 있다. 2026.6.29 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 감독 사퇴 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 한국축구국가대표팀의 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 사포판 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 하며 사퇴 의사를 밝히고 있다. 2026.6.29 연합뉴스

이미지 확대 ‘대한민국 32강 탈락’ 대한민국 축구국가대표팀 선수들이 27일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 대한민국 축구대표팀의 베이스캠프 훈련장인 치바스 바예 베르데에서 훈련을 하고 있다.



이날 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 FIFA 월드컵 K조 콩고 민주공화국과 우즈베키스탄의 경기에서 콩고 민주공화국이 우즈베키스탄을 3대 1로 이기면서 한국은 조 3위 팀 간 순위 경쟁에서 8위 밖으로 밀리며 32강 탈락이 확정됐다. 2026.6.28 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 ‘대한민국 32강 탈락’ 대한민국 축구국가대표팀 선수들이 27일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 대한민국 축구대표팀의 베이스캠프 훈련장인 치바스 바예 베르데에서 훈련을 하고 있다.



이날 미국 애틀랜타 스타디움에서 열린 2026 FIFA 월드컵 K조 콩고 민주공화국과 우즈베키스탄의 경기에서 콩고 민주공화국이 우즈베키스탄을 3대 1로 이기면서 한국은 조 3위 팀 간 순위 경쟁에서 8위 밖으로 밀리며 32강 탈락이 확정됐다. 2026.6.28 뉴스1

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2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강 진출 실패의 책임을 지고 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 결국 지휘봉을 내려놨다. 내년 아시안컵까지 계약돼 있었지만 반년가량 임기를 남겨둔 채 스스로 사퇴하면서 일각에서 제기됐던 위약금 논란도 사실상 일단락될 것으로 보인다.홍 감독은 29일(한국시간) 대표팀 베이스캠프가 마련된 멕시코 사포판 치바스 바예 베르데에서 기자회견을 열고 사퇴 의사를 밝혔다.홍 감독은 “국민 여러분께 진심으로 죄송하다”며 “감독이라는 자리는 결과 앞에서 어떤 설명도 앞설 수 없는 자리다. 국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 끝내 보여드리지 못했다”고 고개를 숙였다.이어 “대표팀 감독이라는 자리는 결코 쉬운 결정이 아니었다. 하지만 감독을 맡기로 결정한 순간부터는 다른 이유를 생각하지 않았다”며 “내게 맡겨진 책임을 끝까지 다하는 것이 내가 해야 할 유일한 일이라고 생각했다. 우리 대표팀이 다시 국민의 신뢰와 사랑을 받을 수 있는 팀으로 성장하기를 진심으로 응원하겠다”고 전했다.홍 감독은 지난 2024년 7월 대표팀 사령탑에 선임됐다. 계약 기간은 2027년 1월 열리는 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵까지였지만, 월드컵 조별리그 탈락의 책임을 지고 예정된 임기보다 반년가량 일찍 지휘봉을 반납하게 됐다.한국은 이번 대회 조별리그 A조에서 체코를 2-1로 꺾으며 좋은 출발을 했지만 개최국 멕시코와 남아프리카공화국에 연달아 0-1로 패했다. 특히 비기기만 해도 자력으로 32강 진출이 가능했던 남아프리카공화국전마저 내주며 조 3위에 머물렀고, 각 조 3위 팀 간 순위 경쟁에서도 밀려 최종 34위로 대회를 마감했다.홍 감독은 이번 대표팀 사령탑 선임 과정에서도 공정성 논란에 휩싸였다. 당시 대한축구협회 국가대표전력강화위원회가 다른 후보를 충분히 검토하지 않았다는 의혹이 제기됐고, 홍 감독은 국회 현안 질의에 출석하기도 했다.이후 월드컵 최종예선을 6승 4무 무패로 통과했지만 브라질(0-5), 코트디부아르(0-4)와의 평가전 대패에 이어 월드컵 본선에서도 기대에 미치지 못하는 경기력을 보이며 경질 여론이 이어졌다.앞서 축구계에서는 홍 감독이 아시안컵까지 계약한 만큼 대한축구협회가 경질을 선택할 경우 잔여 계약에 따른 위약금 문제가 발생할 수 있다는 관측이 나왔다. 대한축구협회는 지난해 위르겐 클린스만 전 감독을 경질하면서 위약금을 지급한 바 있다.다만 홍 감독이 스스로 사퇴를 선택하면서 경질에 따른 위약금 논란도 사실상 일단락될 가능성이 커졌다. 구체적인 계약 조건은 공개되지 않았지만 자진 사퇴를 택하면서 계약 종료를 둘러싼 부담은 상당 부분 해소될 것으로 보인다.홍 감독의 사퇴로 대한축구협회는 차기 대표팀 감독 선임 작업에 착수하게 됐다. 대표팀 운영과 감독 선임 과정을 둘러싼 책임론이 이어지는 가운데, 향후 축구협회의 쇄신과 대표팀 재정비 방향에도 관심이 쏠리고 있다.