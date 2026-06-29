“알아서 오든지 말든지” 32강 탈락 우루과이, 전세기 취소…한국은?

세줄 요약 우루과이축구협회가 월드컵 32강 탈락 후 전세기를 취소해 선수단은 개별 귀국하게 됐다. 한국 대표팀도 조별리그 탈락이 확정돼 30일 인천공항으로 돌아오지만, 공식 환영 행사는 열리지 않는다. 우루과이, 32강 탈락 뒤 전세기 취소

선수단, 소속팀 복귀·개별 귀국 전환

한국 대표팀, 30일 공항 행사 없이 귀국

이미지 확대 대한민국 축구국가대표팀 김민재, 오현규, 황희찬, 백승호, 설영우, 황인범이 28일(현지시간) 멕시코 할리스코 과달라하라에 위치한 대표팀 숙소를 나서고 있다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 최종 순위 34위로 마무리했다. 2026.6.29 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 대한민국 축구국가대표팀 김민재, 오현규, 황희찬, 백승호, 설영우, 황인범이 28일(현지시간) 멕시코 할리스코 과달라하라에 위치한 대표팀 숙소를 나서고 있다. 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 최종 순위 34위로 마무리했다. 2026.6.29 뉴스1

이미지 확대 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에 마련된 베이스캠프에서 월드컵 결산 기자회견에 앞서 고개를 숙이고 있다. 이날 홍명보 감독은 부진에 대한 책임을 지고 감독직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다. 2026.6.29 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 한국 축구 국가대표팀 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 치바스 바예 베르데 훈련장에 마련된 베이스캠프에서 월드컵 결산 기자회견에 앞서 고개를 숙이고 있다. 이날 홍명보 감독은 부진에 대한 책임을 지고 감독직에서 물러나겠다는 뜻을 밝혔다. 2026.6.29 뉴스1

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 우루과이 국가대표팀 선수단이 축구협회의 지원 없이 각자 귀국길에 오르게 됐다.28일(한국시간) 스페인 스포츠 매체 마르카와 미국 USA투데이 등 외신에 따르면 우루과이축구협회(AUF)는 선수단의 멕시코 베이스캠프에서 수도 몬테비데오까지 운항할 예정이던 전세기를 취소했다.이에 따라 선수들은 단체 귀국을 하지 않고 소속 클럽팀으로 바로 복귀하거나, 개별적으로 일반 항공권을 확보해 우루과이로 이동할 예정이다.마르카는 이에 대해 “월드컵에서 예상보다 일찍 탈락한 결과가 반영된 상징적인 조치”라고 강조했다.우루과이는 이번 대회에서 스페인, 카보베르데, 사우디아라비아와 한 조에서 경쟁했다. 당초 스페인과 함께 무난히 토너먼트에 진출할 것으로 전망됐으나, 사우디아라비아 및 카보베르데와의 1, 2차전에서 연이어 무승부를 거뒀다. 이어 스페인과의 최종전에서 0대 1로 패했다.결국 최종 성적 2무 1패(승점 2)를 기록한 우루과이는 스페인(2승 1무), 카보베르데(3무)에 이어 조 3위에 머물렀고, 다른 조 3위 팀들과의 성적 비교에서도 밀려 32강행 티켓을 얻지 못했다.설상가상으로 마르셀로 비엘사 대표팀 감독과 핵심 선수들의 불화설까지 터졌다. 영국 가디언에 따르면 스페인전을 앞두고 페데리코 발베르데, 로드리고 벤탕쿠르, 마누엘 우가르테, 세르히오 로체트 등 주축 선수들은 강도 높은 훈련과 전술 변경을 요구하기 위해 비엘사 감독과의 면담을 요청했다. 그러나 비엘사 감독은 이를 거부한 채 장시간 팀 미팅을 진행했고, 일부 선수들은 회의 도중 자리를 떠난 것으로 전해졌다.비엘사 감독은 경기 후 기자회견을 통해 “우루과이 축구에 아무것도 남기지 못했다”며 모든 책임을 자신에게 돌렸다.한편 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀 역시 이날 조별리그 탈락이 확정됐다.대한축구협회는 28일 “홍명보 감독이 지휘해 온 축구대표팀은 30일 오전 인천국제공항을 통해 귀국한다”고 밝혔다. 다만 공항에서 대표팀을 맞는 공식 행사는 마련되지 않는다. 2002 한일 월드컵 이후 원정으로 치른 월드컵에서 대표팀이 공항 행사 없이 귀국하는 건 이번이 처음이다.홍 감독은 조현우(울산), 김민재(뮌헨), 황인범(페예노르트), 황희찬(울버햄튼), 백승호(버밍엄), 김문환(대전), 이강인(파리 생제르맹), 설영우(즈베즈다) 등 8명과 함께 귀국할 예정이다.주장 손흥민(LAFC)을 비롯한 일부 해외파 선수들은 본진과 따로 움직이는 것으로 알려졌다. 선수별 일정에 따라 별도로 귀국하거나 곧바로 소속팀에 복귀할 것으로 전망된다.축구협회는 “나머지 선수들은 몇 명씩 그룹을 나눠 7월 1일까지 모두 귀국하는 일정으로 준비하고 있다”고 밝혔다.