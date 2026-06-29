“죄송하다” 질문도 안 받더니…홍명보, 주머니에 손 꽂고 퇴장 논란 [포착]

세줄 요약 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패 책임을 지고 사퇴했다. 그러나 기자회견에서 입장문만 읽고 질문을 받지 않은 데다, 퇴장 때 주머니에 손을 넣은 모습이 포착돼 온라인에서 태도 논란이 커졌다. 월드컵 32강 실패 책임 지고 홍명보 사퇴

기자회견서 입장문만 낭독, 질문은 미응답

주머니 손 퇴장 포착되며 태도 논란 확산

이미지 확대 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패에 대한 책임을 지고 지휘봉을 내려놓았다. 사진은 홍 감독이 손을 주머니에 넣은 채 회견장을 빠져나가는 모습. 유튜브 채널 ‘KBS News’ 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 홍명보 한국 축구대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패에 대한 책임을 지고 지휘봉을 내려놓았다. 사진은 홍 감독이 손을 주머니에 넣은 채 회견장을 빠져나가는 모습. 유튜브 채널 ‘KBS News’ 영상 캡처

이미지 확대 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 한국축구국가대표팀의 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 사포판 치바스 바예 베르데에서 사퇴 기자회견을 마치고 회견장을 나서고 있다. 2026.6.29 사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패한 한국축구국가대표팀의 홍명보 감독이 28일(현지시간) 멕시코 사포판 치바스 바예 베르데에서 사퇴 기자회견을 마치고 회견장을 나서고 있다. 2026.6.29 사포판[멕시코 할리스코주]=연합뉴스

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홍명보 한국 축구대표팀 감독이 2026 북중미 월드컵 32강 진출 실패에 대한 책임을 지고 사퇴한 가운데, 사퇴 입장문을 발표한 뒤 보인 태도를 두고 논란이 일고 있다.홍 감독은 29일(한국시간) 멕시코 할리스코주 사포판의 대표팀 베이스캠프에서 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 결산 기자회견을 열고 “대한민국 축구를 사랑해 주시고 언제나 대표팀을 응원해 주신 국민 여러분께 진심으로 죄송하다”면서 “오늘 저는 대한민국 축구 국가대표 감독직에서 물러나고자 한다”고 밝혔다. 지난 2024년 7월 8일 선임된 홍 감독의 본래 임기는 2027년 1월 열리는 아시안컵까지였다.그는 “모든 판단이 늘 옳았다고 말씀드릴 수는 없다. 하지만 제 모든 판단의 기준만큼은 언제나 한국 축구였다”고 강조하며 “감독이라는 자리는 결과 앞에서 어떤 설명도 앞설 수 없는 자리다. 국민 여러분께서 기대하셨던 결과를 끝내 보여드리지 못했고, 그 책임은 모두 감독인 저에게 있다”고 전했다.홍 감독은 미리 준비한 입장문만 낭독했으며, 현장에서 취재진의 별도 질문은 받지 않았다.이 과정에서 홍 감독은 입장문을 바지 뒷주머니에 넣은 뒤 손을 주머니에 넣은 채 회견장을 빠져나갔다.온라인 커뮤니티에는 해당 모습이 캡처된 뒤 공유됐고 “주머니에 손 찔러 놓고 기자회견장 퇴장하네”, “저게 책임지는 태도냐”, “한국인들이 제일 싫어하는 게 예의가 없는 건데”, “이게 죄송하다는 사람의 태도냐” 등의 지적이 쏟아졌다. 또 질의응답 없이 입장문만 읽고 퇴장한 방식 자체도 책임 회피성 대응이라는 비판으로 이어지고 있다.한편 홍 감독이 이끈 대표팀은 역대 최고의 ‘황금세대’라는 평가를 받은 선수들을 이끌고도 이번 대회 1승 2패(승점 3·골득실 -1)를 기록, 조별리그 A조 3위에 그쳤다. 이후 각 조 3위 12개 팀 간의 와일드카드 경쟁에서도 10위에 그치며 32강행 티켓을 놓쳤다.사상 처음으로 참가국이 48개국으로 확대된 이번 대회에서 한국의 최종 순위는 34위로 기록됐다.