[속보] 이스라엘군 “이란 서부·중부 표적 공습”…테헤란 등 폭발음

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이미지 확대 지난 7일(현지시간) 이스라엘 예루살렘 상공에서 방공 시스템의 요격 미사일이 불꽃 궤적을 그리며 날아오르고 있다. 신화통신 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 지난 7일(현지시간) 이스라엘 예루살렘 상공에서 방공 시스템의 요격 미사일이 불꽃 궤적을 그리며 날아오르고 있다. 신화통신 뉴시스

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이스라엘군(IDF)이 이란 서부와 중부 지역의 군사 시설을 전격 타격했다.8일(현지시간) 현지 매체 타임스오브이스라엘에 따르면, 이스라엘군은 이란이 이스라엘 북부를 겨냥해 미사일을 쏟아부은 지 수 시간 만에 공군을 투입해 이같이 반격에 나섰다고 밝혔다.이스라엘군은 공습 사실을 공식 확인하면서도 구체적인 내용은 추후 발표하겠다고 덧붙였다.이와 관련해 이란 현지 언론들은 수도 테헤란을 비롯해 타브리즈, 이스파한 등 주요 도시 곳곳에서 잇따라 폭발음이 들렸다고 전했다.