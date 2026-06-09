트럼프 “네타냐후, 조심 안 하면 혼자 될 것” 경고

세줄 요약 트럼프 대통령이 이스라엘의 베이루트 공습과 이란 보복으로 휴전이 흔들리자 네타냐후 총리에게 이란 공격을 멈추라고 거듭 압박했다. 그는 조심하지 않으면 미국의 협조가 끊길 수 있다고 경고했고, 결국 네타냐후 총리는 공습을 중단했다. 트럼프, 네타냐후에 이란 공습 중단 압박

베이루트 공습·이란 보복으로 휴전 위기 고조

미국 협조 끊길 수 있다며 강한 경고 전달

이미지 확대 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 29일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치에 있는 트럼프 대통령의 마러라고 리조트에서 회담 후 기자회견에서 손을 맞잡고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프(오른쪽) 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 29일(현지시간) 미국 플로리다주 팜비치에 있는 트럼프 대통령의 마러라고 리조트에서 회담 후 기자회견에서 손을 맞잡고 있다. 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 종전 협상 중 이란을 공격한 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 “조심하지 않으면 혼자 남게 될 것”이라고 경고했다.8일(현지시간) 미 온라인 매체 악시오스에 따르면 트럼프 대통령은 이스라엘이 지난 7일 레바논의 친이란 무장정파 헤즈볼라를 겨냥해 레바논 수도 베이루트를 공격하자 종전 합의에 미칠 악영향을 우려했다.이란은 예고한 대로 이스라엘을 향해 미사일을 발사하며 보복에 나섰다. 상황이 악화하자 트럼프 대통령은 지난 7일 저녁 네타냐후 총리에게 전화해 이란 공격을 중단하라고 요구했다.당시 통화는 지난 1일 있었던 통화보다는 훨씬 차분했던 것으로 전해졌다. 당시에는 트럼프 대통령이 네타냐후 총리에게 호통을 치며 화를 낸 것으로 알려졌다.하지만 상황이 진정되지 않고 이스라엘과 이란의 공방이 이어지면서 휴전이 위태로워지는 지경까지 이르렀다. 트럼프 대통령은 네타냐후 총리에게 다시 전화를 걸었고 이란 공격을 중단하라고 재차 압박했다.그는 악시오스와의 인터뷰에서 “‘비비(네타냐후 총리 애칭), 조심하는 게 좋을 거야. 안 그러면 아주 곧 혼자 남게 될 거야’라고 말했다”고 했다. 이는 이스라엘을 향한 미국의 협조가 끊길 수 있다는 강력한 경고로 풀이된다.트럼프 대통령은 “걸프 지역 5개국에서 네타냐후 총리에게 공습 중단을 압박해 달라는 전화를 받았다”면서 “이 나라들은 아주 걱정하고 있었다. 그들은 우리가 협상해온 합의안을 아주 좋아한다”고 했다.그는 또 이란이 미국 측에 연락해 ‘(우리는) 공격을 더는 하지 않을 것이며 이스라엘에 (이란) 공격을 더 하지 말라고 말해달라’는 메시지를 전했다고도 밝혔다. 트럼프 대통령의 강한 경고를 받은 네타냐후 총리는 이란 공습을 중지했다.