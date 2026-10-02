與, ‘DMZ 지뢰 폭발’ 대북 규탄 결의안 당론 발의

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 아이치 나고야 아시안게임
서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

與, ‘DMZ 지뢰 폭발’ 대북 규탄 결의안 당론 발의

한지은 기자
한지은 기자
입력 2026-10-02 18:10
수정 2026-10-02 18:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

국방위 여야 합의 불발 뒤 당 차원 제출

이미지 확대
2일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 최고위원회의가 열리고 있다. 2026.10.02. 뉴시스
2일 서울 여의도 국회에서 더불어민주당 최고위원회의가 열리고 있다. 2026.10.02. 뉴시스


더불어민주당은 2일 서부전선 비무장지대(DMZ) 지뢰 폭발 사고와 관련해 북한을 규탄하는 결의안을 당론으로 발의했다.

민주당은 이날 언론 공지를 통해 “오늘 오후 5시경 국회 본관 의안과에 ‘군사분계선(MDL) 이남 지역에서의 북한 지뢰 폭발 사고 관련 규탄 결의안’을 당론으로 발의했다”고 밝혔다.

민주당은 결의안에 대해 “지난 9월 21일 25사단 DMZ 수색로 개척 작전 중 발생한 북한군 지뢰 폭발 사고에 대한 엄중한 규탄과 함께, 우리 장병의 안전 및 안보 주권 수호 의지를 담았다”고 설명했다.

합동참모본부는 지난달 21일 육군 25사단 관할 서부전선 DMZ에서 발생한 지뢰 폭발 사고와 관련해 북한군 지뢰일 가능성이 매우 높다고 밝혔다. 당시 사고로 군 간부 3명이 다쳤으며 이 가운데 2명이 중상을 입었다.

앞서 여야는 지난달 29일 국회 국방위원회에서 대북규탄 결의문을 합의 채택하려고 했으나 문안에 대한 이견을 좁히지 못해 불발된 바 있다.
한지은 기자
세줄 요약
  • 민주당, DMZ 지뢰 폭발 사고 규탄 결의안 당론 발의
  • 북한군 지뢰 가능성 제기, 장병 3명 부상
  • 국방위 대북규탄 결의문은 문안 이견으로 불발
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
관련기사
더보기
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
  • 2026 아이치 나고야 아시안게임
    • 포토 뉴스페이지로 이동
    1 / 3
    오피니언
    1 /
    서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
    TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
    1 /
    광고삭제
    위로