트럼프 “네타냐후, 이란에 보복시 3000년 전쟁 계속…모든 결정은 내가” 전쟁 지도부 엇박자

트럼프, 이스라엘에 “보복 말라” 경고

이란 향해선 “협상장 돌아와라” 촉구

이미지 확대 인공지능 도구로 생성한 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 자료사진. 서울신문 닫기 이미지 확대 보기 인공지능 도구로 생성한 도널드 트럼프 미국 대통령과 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 자료사진. 서울신문

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 위스콘신주 치페와 포스의 커스터 농장에서 연설하고 있다. 2026.6.5 위스콘신 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지시간) 위스콘신주 치페와 포스의 커스터 농장에서 연설하고 있다. 2026.6.5 위스콘신 AP 연합뉴스

이미지 확대 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 100일째인 7일(현지시간) 이스라엘 본토 하늘에서 이란이 발사한 미사일이 불빛을 뿜어내고 있다. 2026.6.8 예루살렘 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 100일째인 7일(현지시간) 이스라엘 본토 하늘에서 이란이 발사한 미사일이 불빛을 뿜어내고 있다. 2026.6.8 예루살렘 로이터 연합뉴스

이미지 확대 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 100일째인 7일(현지시간) 이스라엘 남부 도시 아슈켈론 하늘에서 이란의 미사일 공격으로 인한 불빛이 뿜어져 나오고 있다. 2026.6.8 아슈켈론 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 100일째인 7일(현지시간) 이스라엘 남부 도시 아슈켈론 하늘에서 이란의 미사일 공격으로 인한 불빛이 뿜어져 나오고 있다. 2026.6.8 아슈켈론 로이터 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 미국 대통령이 네타냐후 이스라엘 총리에게 이란 보복 자제를 거듭 요구하며 협상 타결이 임박했다고 주장했다. 하지만 이스라엘은 헤즈볼라와 이란을 상대로 공습과 미사일 대응을 이어가며 긴장을 키웠고, 양국의 대응 방식 차이가 뚜렷해졌다. 트럼프, 네타냐후에 이란 보복 자제 압박

이스라엘·이란, 공습과 미사일로 재충돌

협상 우선 미국과 군사 압박 이스라엘 충돌

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미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 100일째인 7일(현지시간), 이스라엘이 친이란 무장정파 헤즈볼라 거점을 공습하고 이란이 미사일로 맞대응하면서 긴장이 고조됐다. 특히 지난 4월 8일 휴전 이후 처음으로 이란이 이스라엘 본토를 직접 타격하면서 전면전 재개 우려가 번졌다.도널드 트럼프 미국 대통령은 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 보복 자제를 거듭 경고하며 이란과의 협상 의지를 피력했다.트럼프 대통령은 이날 악시오스·파이낸셜타임스(FT) 등과의 인터뷰에서 “지금 당장 비비(네타냐후 총리의 애칭)에게 전화해 보복하지 말라고 하겠다. 모든 결정은 내가 내린다. 네타냐후에게는 결정권이 없다”고 밝혔다.그는 이란의 이스라엘 공격이 “아무에게도 피해를 주지 않았다. 협상에 아무 영향도 주지 않을 것”이라며 이스라엘의 보복이 없기를 바란다고 전했다. 이어 “네타냐후가 보복 공격을 한다면, 지난 47년, 아니 3000년 동안 그래왔던 것처럼 전쟁은 계속될 것”이라고 경고했다.이는 1979년 이란 이슬람혁명 이후 미국·이스라엘과의 갈등을 넘어, 고대 이스라엘 왕국까지 거슬러 올라가는 중동 분쟁을 의미하는 수사로 풀이된다.CNN에 따르면 실제로 트럼프 대통령은 교전 직후 네타냐후 총리에게 전화해 미·이란 협상이 진전될 수 있도록 강경 대응을 자제하라고 설득했다. 그러면서 이란의 핵무장과 이스라엘 위협을 차단하는 데 최선을 다하겠다고 재차 약속한 것으로 전해졌다.트럼프 대통령은 “오는 월·화·수요일에 합의문에 서명할 것으로 본다”며 타결이 임박했다고 주장했다.또한 네타냐후 총리를 겨냥해 “그는 선택의 여지가 없다. 미국이 이란과 맺는 어떤 합의든 결국 받아들일 수밖에 없을 것”이라고 강조했다.그는 이란을 향해서는 “미사일을 쐈으니 그것으로 충분하다. 협상 테이블로 돌아오라”고 촉구했다.다만 협상이 무산되면 “군사적으로 처리하지 않은 지역에 직접 들어가 처리하거나, 이란에 대한 봉쇄를 계속 유지할 수 있다”며 특공대 작전 가능성도 시사했다.이번 충돌은 이스라엘과 헤즈볼라의 교전에서 비롯됐다. 이스라엘은 이날 헤즈볼라가 북부를 향해 발포한 데 대한 보복이라며 레바논 수도 베이루트 남부 다히예의 헤즈볼라 거점을 공습했다.이란은 이를 휴전 위반으로 규정하고 이스라엘 북부를 겨냥해 미사일 10발을 발사했다. 이란이 이스라엘을 직접 공격한 것은 4월 8일 미국과의 휴전 이후 처음이다. 이스라엘군은 이란 미사일을 모두 요격했다고 밝혔다.이스라엘은 8일 재차 보복에 나섰다. 이스라엘군은 성명에서 이란 중부와 서부의 군사 목표물을 타격했다고 밝혔다. 이란 국영TV는 수도 테헤란과 북서부 타브리즈, 중부 이스파한, 테헤란 서쪽 카라지 인근에서 폭발음이 잇따랐다고 보도했다.트럼프 대통령은 10일까지 종전 합의가 가능하다고 일정까지 제시했지만, 이스라엘은 트럼프 대통령의 만류에도 공습을 이어가며 긴장을 끌어올리고 있다. 트럼프 대통령이 “네타냐후에게는 결정권이 없다”고 공언한 직후에도 이스라엘이 독자 타격을 강행한 것이어서, 미국과 이스라엘 간 이견이 노출된 장면으로 평가된다.제한적 군사 압박 뒤 협상을 통한 종전을 우선하는 트럼프 대통령과, 이란의 핵·군사 역량을 최대한 약화하는 데 방점을 둔 네타냐후 총리의 방법론 차이가 엇박자의 배경이다.앞서 악시오스는 트럼프 대통령이 통제를 벗어난 듯한 네타냐후 총리에게 전화해 “미쳤다”는 등 격한 표현으로 분노를 쏟아냈다고 전하기도 했다.미국과 이스라엘은 이란의 핵·위협 차단이라는 공동 목표를 공유하면서도 방법론에서 분명한 이견을 드러내는 모양새다.이란을 협상장으로 끌어내려는 트럼프 대통령과 군사적 우위를 굳히려는 네타냐후 총리 사이의 간극이 향후 중동 정세의 최대 변수로 떠오르고 있다.