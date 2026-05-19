트럼프, 이란에 “아무것도 안 남을 것” 위협… 격추 AI 영상 게시

합의 재촉하며 군사 압박 시사

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 자신의 소셜미디어에 올린 미국 군함이 고출력 레이저로 보이는 무기로 이란 군용기를 공격하는 인공지능(AI) 제작 추정 영상.

트루스소셜 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 17일(현지시간) 자신의 소셜미디어에 올린 미국 군함이 고출력 레이저로 보이는 무기로 이란 군용기를 공격하는 인공지능(AI) 제작 추정 영상.

트루스소셜 캡처

이미지 확대 이란 국영방송 앵커가 방송에서 AK-47 계열 돌격소총을 들고 사격 자세를 취하는 모습. 이 앵커는 스튜디오 화면에 나타난 아랍에미리트(UAE) 국기를 향해 실제 방아쇠를 당기기도 했다. 미·이스라엘의 공습 재개 가능성이 제기되는 가운데 이란에서는 개인화기 사격 교육법이 국영채널을 통해 방송되고 있다.

엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이란 국영방송 앵커가 방송에서 AK-47 계열 돌격소총을 들고 사격 자세를 취하는 모습. 이 앵커는 스튜디오 화면에 나타난 아랍에미리트(UAE) 국기를 향해 실제 방아쇠를 당기기도 했다. 미·이스라엘의 공습 재개 가능성이 제기되는 가운데 이란에서는 개인화기 사격 교육법이 국영채널을 통해 방송되고 있다.

엑스 캡처

세줄 요약 트럼프 대통령이 시진핑과의 정상회담 직후 이란에 합의 재촉과 강경 경고를 이어갔다. 네타냐후 총리와는 이란 공격 재개 가능성을 논의했고, 이란은 걸프 협력국과 해저 통신 케이블을 겨냥한 대응 카드까지 거론하며 긴장이 커졌다. 트럼프, 이란에 협상 거부 시 강경 경고

네타냐후와 이란 공격 재개 가능성 논의

이란, 걸프 협력국과 해저 케이블 압박 거론

2026-05-19 12면

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시진핑 중국 국가주석과의 정상회담을 마친 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 다시 합의를 재촉하며 협상 거부 시 “아무것도 남지 않을 것”이라고 위협했다. 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 이란 공격 재개 가능성을 논의하는 등 중동 전운이 다시 고조되고 있다.트럼프 대통령은 17일(현지시간) 트루스소셜에서 “이란의 시계가 재깍거리며 돌아가고 있다. 당장, 아주 신속히 움직이지 않으면 그들에게 남은 것은 아무것도 없을 것이다. 지금은 시간이 생명이다”고 경고했다. 종전 협상에 다시 나서라고 촉구하면서 그렇지 않을 경우 고강도 군사작전을 벌일 수 있다고 압박한 것으로 풀이된다. 트럼프 대통령은 미국 군함이 레이저로 추정되는 무기로 이란 군용기와 핵시설, 미사일 기지 등을 타격하는 인공지능(AI) 생성 영상도 올렸다.트럼프 대통령은 이날 네타냐후 총리와 약 30분간 통화했으며, 주로 이란에 대한 군사 공격 재개 가능성을 이야기했다고 이스라엘 언론은 보도했다. 오는 19일 백악관 상황실에 안보팀을 소집해 대이란 군사옵션을 논의할 것으로 보인다는 미 정치매체 액시오스의 보도도 나왔다.앞서 아랍에미리트(UAE) 바라카 원자력 발전소를 겨냥한 드론 공격이 발생하고, 사우디아라비아 영공에서 무인 드론이 격추되는 등 걸프국 사이의 군사적 긴장도 높아지고 있다. 이란은 쿠웨이트와 UAE 등이 미국에 협력하고 있다며 강력한 경고 메시지를 냈다.트럼프 대통령이 미중 정상회담이 끝나자마자 이란에 대한 강경 행보를 재개했다는 점에서 시 주석이 호르무즈 해협 개방 지원 의사를 밝힌 게 배경이라는 관측이 나온다. 백악관은 이날 홈페이지에 게재한 미중 정상회담 팩트시트에서 양국 정상이 이란이 핵무기를 보유할 수 없다는 데 동의했고, 호르무즈 해협 재개방을 촉구했다며 대이란 대응에 한목소리를 냈다고 강조했다. 하지만 실제로 중국이 중동전쟁 해결을 위해 얼마나 개입할지는 미지수란 분석도 많다.이런 가운데 이란은 호르무즈 해협 봉쇄에 이어 해저 통신 케이블을 새 압박 카드로 활용할 가능성이 있다고 CNN방송은 보도했다. 호르무즈 해협 해저에는 유럽·아시아·페르시아만을 연결하고 인터넷 트래픽을 전송하는 주요 대륙 간 해저 케이블이 깔려 있다. 이란이 소형 잠수함과 수중 드론 등을 통해 해저 케이블을 공격할 경우 인터넷 속도 저하뿐 아니라 은행 시스템·군사 통신·인공지능(AI) 클라우드 인프라 등 모든 분야에 위협을 초래할 수 있다.