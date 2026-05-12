中서 ‘이것’ 무심코 먹었다가…“6세 아들 온몸에 원인 모를 ‘피멍’”

세줄 요약 중국 선전의 6세 남아가 음식점에서 생상추에 고기를 싸 먹은 뒤 온몸에 피멍이 퍼져 응급실을 찾았다. 검사에서는 혈소판 수치가 정상이었지만 호산구가 크게 늘었고, 대변 검사에서 십이지장충 알이 나와 기생충 감염으로 인한 혈소판 기능 장애로 진단됐다. 생상추 섭취 뒤 전신 피멍 발생

혈액검사 정상, 호산구 수치만 급증

대변 검사서 십이지장충 알 검출

이미지 확대 중국에서 생상추를 먹고 기생충에 감염돼 치료를 받은 6세 남아의 다리에 피멍이 들어 있다. 양성만보 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국에서 생상추를 먹고 기생충에 감염돼 치료를 받은 6세 남아의 다리에 피멍이 들어 있다. 양성만보 캡처

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중국에서 한 6세 남아가 음식점에서 생상추에 고기를 싸 먹은 뒤 전신에 원인 모를 피멍이 드는 사건이 발생했다. 정밀 검사 결과 이 멍 자국은 기생충 감염으로 인해 나타난 증상으로 밝혀졌다.11일 양성만보 등 외신에 따르면 중국 선전 중산대학 부속 제7병원 소아과는 최근 생상추를 먹고 기생충에 감염된 6세 남아를 치료했다. 당시 아이는 온몸에 커다란 푸른 반점과 피멍이 퍼진 상태로 부모와 함께 응급실을 찾았다. 아이의 몸을 가득 덮은 멍 자국을 본 부모는 혹시 백혈병은 아닌지 크게 우려했던 것으로 알려졌다.그러나 의료진의 혈액 검사 결과 아이의 혈색소와 혈소판 수치는 모두 정상이었다. 특이한 점은 백혈구의 일종인 호산구 수치가 눈에 띄게 높았다는 것이다. 추가 검사 결과 아이의 혈소판이 지혈 기능을 제대로 수행하지 못하고 있다는 사실이 드러났다.의료진은 정확한 원인을 파악하기 위해 여러 차례 대변 검사를 실시했다. 그 결과 대변에서 다량의 십이지장충 알이 검출됐다. 아이가 기생충에 감염돼 ‘후천성 호산구 증가증 관련 혈소판 기능 장애’를 앓고 있었던 것이다.추가 조사 결과 발병 일주일 전 음식점에서 생상추에 고기를 싸 먹은 것이 감염의 결정적 원인으로 밝혀졌다. 아이는 구충제를 복용하며 치료를 시작했고, 일주일 뒤 이어진 추적 검사에서 호산구 비율이 46.2%에서 9.6%로 급감했다. 몸에 더 이상 새로운 멍 자국도 나타나지 않아 아이는 최종 완치 판정을 받았다.의료진은 모든 채소를 반드시 깨끗이 씻고 가급적 익혀 먹어야 한다고 당부했다. 기생충 감염 위험이 있는 환경에서 날것으로 먹는 것을 피해야 한다는 의미다. 특히 면역 기능이 취약한 어린이는 각별한 주의가 필요하다는 지적이다.