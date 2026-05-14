조국혁신당 전남도당, 李 대통령 전과기록 SNS 게시 사과

세줄 요약 조국혁신당 전남도당이 여수지역 후보자 음주운전 논란과 관련해 이재명 대통령의 과거 전과기록을 SNS에 게시한 데 대해 사과했다. 당은 지역사회 갈등과 정치적 불신을 키우는 방식의 정치가 바람직하지 않다고 밝히며, 정책과 비전 중심의 정치에 집중하겠다고 약속했다. 이재명 대통령 전과기록 SNS 게시 논란

조국혁신당 전남도당 공식 사과 발표

정책·비전 중심 정치 집중 약속

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조국혁신당 전남도당은 14일 이재명 대통령의 과거 음주운전 기록을 SNS에 게시한 데 대해 사과했다.혁신당은 이날 낸 보도자료를 통해 “최근 논란이 된 사회관계망(SNS) 게시와 관련, 이재명 대통령과 전남도민 여러분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 유감을 표하며 사과드린다”고 밝혔다.혁신당 전남도당 최해국 대변인은 여수지역 혁신당 후보자의 음주운전 논란이 제기되자, 지난 11일 자신의 페이스북에 이 대통령이 2018년 경기지사 선거 당시 선관위에 제출했던 전과기록을 게시했다.혁신당은 또 보도자료에서 “어떠한 경우에도 지역사회 갈등과 정치적 불신을 키우는 방식의 정치가 바람직하지 않다는 점을 분명히 인식하고 있다”며 “상대에 대한 과도한 비방이나 소모적 정치공세에 동조하지 않고, 정책과 비전 중심의 정치, 지역발전을 위한 실천 정치에 더욱 집중하겠다”고 약속했다.더불어민주당 전남도당은 전날 낸 성명에서 “여수지역 후보자 논란과 직접 관련이 없는 이 대통령의 과거 전과기록을 SNS에 게시한 것은 공당 대변인으로서 매우 부적절한 정치 행위”라고 비판했다.