경기도교육감, 안민석·임태희 후보 등록…‘경기교육 대전환’ VS ‘경기미래교육’

세줄 요약 경기도교육감 선거에 안민석·임태희 두 후보가 후보 등록을 마치고 본격적인 선거운동에 나섰다. 안 후보는 민주진보 진영 단일후보로 경기교육 회복과 대전환을 약속했고, 임 후보는 경기미래교육 성과를 바탕으로 세계가 주목하는 교육 브랜드 완성을 강조했다. 안민석·임태희, 경기도교육감 후보 등록 완료

안 후보, 경기교육 회복·대전환 공약 제시

임 후보, 경기미래교육 완성·지지 호소

이미지 확대 안민석 후보가 경기도교육감 후보가 14일 경기도선거관리위원회에 후보등록 서류를 제출하고 있다. 안민석 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 안민석 후보가 경기도교육감 후보가 14일 경기도선거관리위원회에 후보등록 서류를 제출하고 있다. 안민석 캠프 제공

이미지 확대 임태희 경기도교육감 후보. 임 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 임태희 경기도교육감 후보. 임 캠프 제공

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6월 3일 경기도교육감 선거에 나서는 임태희·안민석 두 예비후보가 14일 후보 등록을 마치고 본격적으로 선거 운동에 들어갔다.안 후보는 이날 오전 9시 30분쯤 경기도선거관리위원회를 찾아 후보 등록을 마친 뒤 “경기교육 회복의 간절한 소명과 무거운 책임감을 안고 민주진보 진영 단일후보로 교육감 선거에 나선다”며 “젊은 경기교육, 믿고 맡길 수 있는 경기교육을 만들겠다”고 밝혔다.이어 “경기도민이 자랑스러워할 경기교육을 반드시 만들겠다”며 “경기교육 대전환의 도구로 안민석을 선택해달라”고 강조했다.임 후보는 이날 오전 9시쯤 대리인을 통해 후보 등록을 했다.그는 지난 28일 입장문을 통해 “지난 3년 9개월 쉼 없이 쌓아온 경기미래교육은 이제 세계가 주목하는 브랜드가 됐다”며 “경기도를 대한민국의 중심, 세계 미래교육의 중심으로 만들겠다. 최고의 경기교육을 흔들림 없이 완성할 수 있도록 뜨거운 지지 부탁드린다”고 밝혔다.임 후보 측 관계자는 “예비후보 등록 당시 후보가 직접 서류를 제출했기에 본인이 재방문할 필요가 없다고 판단했다”며 “그 시간에 현장의 목소리를 듣는 것이 더 의미 있다고 보고 지역 간담회 일정을 소화했다”고 설명했다.