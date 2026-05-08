미·이란 호르무즈서 교전 재개…종전 논의 영향 ‘촉각’

세줄 요약 미국과 이란이 호르무즈 해협에서 교전을 재개했다. 미군은 이란의 미사일·드론·소형 보트 공격을 차단한 뒤 자위적 공습으로 대응했다고 밝혔다. 이란은 미국이 민간 지역과 유조선을 타격해 휴전 협정을 위반했다고 주장했다. 호르무즈 해협서 미·이란 교전 재개

미군, 이란 미사일·드론 공격 차단

이란, 미국의 민간지역 타격 주장

이미지 확대 Iran War 테헤란의 이란 국기. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 Iran War 테헤란의 이란 국기. AP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국과 이란간 종전 논의가 진행중인 가운데 7일(현지시간) 양측이 호르무즈 해협 등에서 교전을 주고받았다.미 중부사령부는 이날 호르무즈 해협을 통과하는 미군 함정에 대한 미사일, 드론 및 소형 보트 공격을 감행한 이란 측을 표적으로 삼았다고 밝혔다고 CNN이 전했다.중부사령부에 따르면 이날 USS 트럭스턴호와 라파엘 페랄타호, 메이슨호 등 미 구축함 3척이 호르무즈 해협을 통과하던 중 이란군이 다수의 미사일과 드론을 발사하고 소형 선박을 출동시켰다. 이에 중부사령부는 “미 해군 유도미사일 구축함들이 호르무즈 해협을 통과해 오만만으로 향하던 7일 이란의 공격을 차단하고 자위적 공습으로 대응했다”고 전했다. 그러면서 “중부사령부는 확전을 원하지 않지만, 미군을 보호하기 위한 태세를 유지하고 있다”고 부연했다.CNN은 미 소식통을 인용, “케슘을 포함한 여러 지역에서 군사 공습이 이뤄졌다”고 전했다.이란은 미군이 케슘섬과 반다르 카미르, 시라크 해안의 민간인 지역을 타격했다고 주장했다. 이들은 미군이 호르무즈 해협으로 향하던 이란 유조선을 공격해 휴전 협정을 위반했다고도 밝혔다.전날까지 미국과 이란은 종전 합의안을 담은 1쪽 분량의 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 언론 보도가 나오기도 했지만, 이후 공습이 나오며 중동지역에서의 군사적 위기감이 다시 고조되는 분위기다.이날 미 미체들은 미군의 공습 재개 소식을 전했다.로이터통신은 미군이 이란의 케슘 항구와 반다르아바스를 공습했다며 “폭스뉴스 기자가 엑스에 올린 게시물에서 미국 고위 당국자를 인용해 이같이 전했다”고 보도했다. 앞서 이란 반관영 메흐르 통신도 이란 남부 반다르아바스와 인근 호르무즈 해협의 게슘섬 일대에서 폭발음이 들렸다고 전했다.