‘재선 도전’ 정문헌 “나의 일상 달라지는 종로”

주거·경제·교통·복지 등 ‘공존공영 2.0’

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이미지 확대 정문헌 국민의힘 서울 종로구청장 후보 정문헌 국민의힘 서울 종로구청장 후보가 8일 열린 선거사무소 개소식에서 인사하고 있다.

캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 정문헌 국민의힘 서울 종로구청장 후보 정문헌 국민의힘 서울 종로구청장 후보가 8일 열린 선거사무소 개소식에서 인사하고 있다.

캠프 제공

세줄 요약 정문헌 국민의힘 종로구청장 후보가 6·3 지방선거 재선 도전을 선언했다. 개소식에서 책임으로 일한 사람임을 강조하며, 공존공영 2.0을 내세워 주거·교통·복지·문화 공약을 발표했다. 재선 도전 공식화, 선거운동 본격 돌입

공존공영 2.0 제시, 6대 공약 발표

주거·복지·문화관광 등 생활 변화 강조

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정문헌 국민의힘 종로구청장 후보가 8일 “나의 일상이 실제로 바뀌는 종로를 위해 멈춤 없이 전진하겠다”며 6·3 지방선거에서 재선 도전을 공식화했다.정 후보는 이날 종로구 동대문역 인근에 마련된 선거사무소 개소식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다. 그는 “말이 아닌 책임으로 일을 해낸 사람, 해낼 사람”이라고 강조했다.이종찬 광복회 회장, 손학규 전 경기지사, 최재형 국민의힘 종로구 당협위원장(전 감사원장)의 축사로 시작된 이날 개소식에는 공동후원회장을 맡은 심재득 종로구 미래도시위원회장, 최창혁 종로문화원장을 비롯한 약 300명의 지지자가 참석했다.정 후보는 민선 8기 성과를 바탕으로 ‘나의 일상’이 달라지는 ‘공존공영 2.0’을 공약으로 제시했다. ▲일상 중심 ▲균형과 품격 ▲속도와 책임 ▲공존과 상생 등 4대 원칙 아래 주거, 경제, 교통·안전, 복지, 교육, 문화·관광 분야 등 6대 공약을 권역별 맞춤형으로 추진한다는 계획이다.구체적으로는 31개 정비사업 1만 8000가구 명품 주거단지 추진, 소상공인 인공지능(AI) 마케팅 지원, 청년 채용 500 프로젝트, 취업·창업·주거 등 청년 3대 안전망 확충 등을 제시했다. 70세 이상 부모를 동거·부양하거나 3자녀 이상 다자녀 1가구 1주택자에 대한 재산세 100% 면제, 50세 이상 여성 일자리 100개 만들기, 아빠 육아휴직 장려금 확대 등으로 복지 체계도 더 촘촘하게 구성한다.공연·전시·예약·할인·교통 등을 애플리케이션(앱) 하나로 연동하는 종로문화패스 ‘종로통(通) 365’, 야간상권·관광을 연계해 광화문·인사동·대학로를 활성화하는 문화야행 2.0 등 문화·관광 공약도 공개했다.민선 8기 종로구청장인 정 후보는 경복고, 위스콘신대를 졸업하고 청와대 통일비서관, 17·19대 국회의원을 지냈다.