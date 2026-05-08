‘호르무즈 화재’ 韓나무호, 두바이 항구 도착

세줄 요약 호르무즈 해협에서 폭발과 화재가 발생한 HMM 운용 화물선 나무호가 예인선에 이끌려 두바이 항구에 도착했다. 선박은 드라이독 월드 계류장에 접안한 뒤 사고 원인 조사와 수리 절차를 밟게 된다. 정부 조사단은 외부 공격과 내부 결함 가능성을 함께 조사할 예정이다. 호르무즈 해협 화재 선박, 두바이 항구 도착

예인선 투입 뒤 드라이독 월드 계류장 접안

정부 조사단, 외부 공격·내부 결함 조사

이미지 확대 호르무즈 해협 정박 중 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선을 인근 두바이항으로 옮길 예인선이 확보됐다. 6일 HMM에 따르면 한국시간을 기준으로 이날 오후부터 사고 선박인 HMM 나무호에 대한 예인 작업이 시작될 예정이다. 사진은 HMM이 공개한 벌크선 HMM 나무호 자료사진. 2026.5.6 HMM 제공 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협 정박 중 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선을 인근 두바이항으로 옮길 예인선이 확보됐다. 6일 HMM에 따르면 한국시간을 기준으로 이날 오후부터 사고 선박인 HMM 나무호에 대한 예인 작업이 시작될 예정이다. 사진은 HMM이 공개한 벌크선 HMM 나무호 자료사진. 2026.5.6 HMM 제공

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호르무즈 해협에 정박해 있다가 폭발로 화재가 발생했던 HMM 운용 화물선 나무호가 8일(현지시간) 0시쯤 아랍에미리트(UAE) 두바이 항구에 도착했다.HMM과 현지 소식통 등에 따르면 아랍에미리트(UAE) 움알쿠와인 인근 해역에 정박 중이던 HMM 나무호가 예인선에 이끌려 이날 0시 20분(한국시간 오전 5시 20분) 두바이 항구에 입항했다. 사고 해역에서 예인이 시작된 지 약 12시간 만이다.두바이 항구 인근에 도착한 나무호는 도선사에 의해 중동 최대 수리 조선소인 드라이독 월드 두바이 계류장에 접안한 뒤 사고 원인 조사와 수리 절차를 밟게 된다.접안에는 3시간가량이 더 소요될 전망이라고 HMM 측은 전했다.8일부터 본격화할 조사는 중앙해양안전심판원 소속 조사관 3명과 소방청 감식 전문가 4명 등으로 구성된 정부 조사단이 진행한다. 이번 조사의 핵심은 선박 화재가 이란의 공격을 포함한 외부 요인에 의한 것인지 아니면 선박 결함 등 내부 요인에 의한 것인지 파악하는 것이다.나무호의 화재는 미국이 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 탈출을 지원하기 위한 ‘해방 프로젝트’에 나선 지난 4일 오후 발생했다. 화재는 기관실 좌현에서 발생했으며, 선원들이 이산화탄소 소화설비로 4시간여 만에 진압했다.사고 당시 배에 타고 있던 한국 국적 선원 6명을 포함한 24명의 선원은 모두 하선하지 않은 상태다.이들이 사고 조사 및 선박 수리 기간 동안 하선할지 여부는 아직 정해지지 않은 것으로 알려졌다.주두바이 총영사관 관계자는 연합뉴스에 “선원들의 하선 및 귀국과 관련해 협조 요청은 없었다”며 “통상 일반적인 선박 사고의 경우 선원들이 하선해 귀국하는 경우는 많지 않다. 선박 수리 기간이 수개월까지 늘어날 경우엔 하선하는 경우도 있다”고 밝혔다.