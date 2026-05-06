이란 외무부 “美 제안 검토 중”…트럼프 “합의 안 하면 폭격”

ISNA통신 “최종 입장 파키스탄 측에 전달할 것”

‘종전 근접’ 악시오스 보도엔 “여론몰이”

트럼프 “이란 합의하면 전쟁 종식”

이미지 확대 에스마일 하티브 이란 정보부 장관. AP 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 에스마일 하티브 이란 정보부 장관. AP 연합뉴스 자료사진

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 이란 외무부는 미국이 제시한 전쟁 종식 방안을 검토 중이라며 최종 입장을 파키스탄에 전달하겠다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 이란이 합의하면 작전을 끝내겠지만, 불응하면 더 강한 폭격이 시작될 것이라고 압박했다. 이란, 미국 전쟁 종식 제안 검토 중

핵 문제는 현 협상 단계서 제외 주장

트럼프, 합의 없으면 더 강한 폭격 경고

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에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 전쟁 종식을 위한 미국의 제안을 검토하고 있는 중이라며 최종 입장을 정리한 뒤 파키스탄 측에 전달할 것이라고 밝혔다.6일(현지시간) 이란 반관영 ISNA 통신에 따르면 바가이 대변인은 ISNA 통신 인터뷰에서 “이란은 미국의 계획과 제안을 여전히 검토 중”이라면서 “현재 협상에서 논의되는 핵심은 ‘전쟁 종식’이며, 핵 문제는 이번 단계에서 전혀 다뤄지지 않고 있다”고 전했다.이와 관련해 ISNA 통신은 “최근 미국 언론이 추측과 가짜 뉴스를 퍼뜨려 도널드 트럼프 미국 대통령과 미국에 유리한 분위기를 조성함으로써 미국 대통령의 ‘해방 프로젝트’(Project Freedom) 실패를 은폐하려 시도하고 있다는 점에 주목할 필요가 있다”고 보도했다.통신은 “미국 언론 매체 악시오스는 미국이 이란과 검토 중인 합의안의 일부 내용을 보도했는데, 해당 합의안에는 무리하고 비현실적인 제안들이 포함돼 있어 최근 우리 당국이 강력하게 거부한 바 있다”고 지적했다.이어 “악시오스 보도 내용 일부는 언론의 추측과 분위기 조성을 위한 것이며, 이란 협상팀이 논의 중인 것은 ‘전쟁 종식’ 문제이고 핵 문제는 협상의 현 단계에서 논의 대상이 아니라는 믿을 만한 정보를 입수했다”고 덧붙였다.ISNA 통신이 거론한 악시오스 보도는 미국과 이란이 전쟁을 끝내고 핵 문제를 해결하기 위한 틀을 담은 한 페이지짜리 양해각서(MOU) 체결에 근접했다는 내용이다.MOU에는 이란의 핵농축 일시 중단(모라토리엄), 미국의 대이란 제재 해제 및 동결 자금 일부 해제, 이란의 호르무즈 해협 통행 제한 점진적 해제, 미국의 이란 해상 봉쇄 점진적 해제 등이 포함된 것으로 알려졌다.미국 백악관은 핵심 쟁점에 대한 이란 측의 답변이 48시간 이내에 오기를 기다리고 있는 것으로 전해졌다.이날 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜을 통해 “이란이 합의를 이행한다면 이미 전설이 된 ‘장대한 분노’ 작전을 종료할 것”이라고 밝혔다.이어 “매우 효과적인 봉쇄 조치가 해제돼 호르무즈 해협이 이란을 포함한 모든 국가에 개방될 것”이라고 덧붙였다.그러면서 “이란이 합의하지 않는다면 폭격이 시작될 것이고, 유감스럽게도 이전보다 훨씬 강력할 것”이라고 경고했다.