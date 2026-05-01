애플, 분기 매출 164조 역대 최고에도 아이폰은 기대 미달…신제품 개발 시사

아이폰, 칩 공급 부족에 시장 예측치에 미달

터너스 “25년 경력 중 가장 흥미진진”

이미지 확대 아이폰 등 전자기기를 구매하려는 고객들이 30일(현지시간) 미국 텍사스 오스틴 바톤크릭스퀘어 몰의 애플매장을 둘러보고 있다.

오스틴 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 아이폰 등 전자기기를 구매하려는 고객들이 30일(현지시간) 미국 텍사스 오스틴 바톤크릭스퀘어 몰의 애플매장을 둘러보고 있다.

오스틴 AFP 연합뉴스

세줄 요약 애플이 1~3월 분기 매출 1111억8000만달러로 역대 최고 실적을 냈다. 아이폰 매출도 사상 최대였으나 시장 예상에는 다소 못 미쳤고, 서비스·아이패드·맥·웨어러블이 호조를 보이며 성장을 이끌었다. 분기 매출 1111억8000만달러로 역대 최고 기록

아이폰 매출 사상 최대, 그러나 기대에는 미달

서비스·아이패드·맥이 성장세를 견인

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아이폰 제조사 애플이 올해 회계연도 2분기(1~3월) 역대 최고 매출을 기록했지만, 핵심 제품인 아이폰 판매는 반도체 공급 부족 여파로 시장 기대치에 못 미친 것으로 나타났다. 다만 서비스·아이패드·맥 등 나머지 사업부는 일제히 호조를 보이며 성장세를 견인했다.애플은 30일(현지시간) 1∼3월 매출이 전년 동기 대비 17% 증가한 1111억 8000만 달러(약 164조 원)를 기록했다고 공시했다. 이는 시장조사업체 LSEG가 집계한 전망치(1096억 6000만 달러)를 웃도는 동시에, 역대 2분기 기준 최고 실적이다.아이폰 매출은 569억 9000만 달러로 전년 대비 21.7% 증가하며 사상 최대를 경신했지만, 시장 예상치(572억 1000만 달러)에는 다소 미치지 못했다. 반면 아이패드(69억 1000만 달러), 맥(84억 달러), 웨어러블·액세서리(79억 달러), 서비스(309억 8000만 달러) 등은 모두 기대치를 상회했다. 주당순이익(EPS) 역시 2.01달러로 월가 전망치(1.95달러)를 웃돌았다.애플은 이 같은 실적이 보급형 제품군인 아이폰17e, 맥북 네오, M4 칩 탑재 아이패드 에어 등의 판매 확대에 힘입은 것으로 분석했다.다만 성장의 발목은 ‘칩 공급’이었다. 팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 “1∼3월 분기에 공급 제약이 있었고 이는 주로 아이폰에서 발생했다”며 “제품 구동 칩이 생산되는 첨단 공정의 가용성 부족이 원인”이라고 설명했다. 아이폰과 맥용 칩은 애플이 설계하지만 실제 생산은 대만 파운드리 업체 TSMC에 의존하고 있어, 생산 여력 한계가 직접적인 영향을 미친 것으로 풀이된다.이 같은 공급 부족은 4∼6월 분기에도 이어질 전망이다. 애플은 다음 분기 매출이 전년 대비 14∼17% 성장할 것으로 제시했는데, 이는 시장 예상치(약 9.5%)를 크게 웃도는 수준이다.애플은 오는 9월 CEO 교체를 앞두고 향후 전략에 대한 기대감도 키웠다. 차기 CEO로 내정된 존 터너스는 실적 발표 후 콘퍼런스콜에서 “애플에서 25년 일한 경력 중 지금이 가장 흥미로운 시기”라며 “우리 앞에는 놀라운 제품 계획이 펼쳐져 있다”고 밝혔다. 구체적인 내용은 공개하지 않았지만 새로운 형태의 제품 개발 가능성을 시사한 것이다.터너스 내정자는 AI 전략과 관련해서는 구글의 AI 모델 ‘제미나이’ 도입이 순조롭게 진행 중이며, 자체 AI 개발 투자도 확대하고 있다고 설명했다. 실제로 애플의 1∼3월 연구개발(R＆D) 비용은 114억 2000만 달러로 전년 대비 33.6% 증가했다.쿡 CEO는 “외부 협력과 자체 개발 모두에 만족하고 있다”고 밝혔지만, 연간 수천억 달러를 투자하는 빅테크 경쟁사들과 비교하면 투자 규모는 상대적으로 제한적이라는 평가도 나온다. 실적 발표 이후 애플 주가는 시간외 거래에서 상승세를 보이며 미 동부시간 기준 270달러대 중반에서 움직였다.