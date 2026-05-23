中 지도에 청와대·국정원 노출…靑 “즉시 보안처리 요청”

세줄 요약 중국 지도 서비스 일부에서 청와대, 대통령 관저, 국방부, 국정원 등 한국 주요 보안시설의 세부 위치가 노출돼 논란이 커졌다. 청와대는 국토교통부가 국내 제휴사를 통해 명칭 삭제 등 보안 처리를 즉시 요청할 계획이라고 밝혔고, 지속적인 모니터링도 강화하겠다고 했다. 중국 지도 서비스서 청와대·국정원 노출 논란

청와대, 국토부 통해 즉시 보안처리 요청 방침

주요 군사시설까지 공개돼 모니터링 강화 예고

이미지 확대 지난해 12월 10일 서울 시내 한 건물에서 바라본 서울 종로구 청와대 전경.이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 지난해 12월 10일 서울 시내 한 건물에서 바라본 서울 종로구 청와대 전경.이지훈 기자

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청와대는 최근 중국 지도 서비스에서 한국의 주요 보안 시설 위치가 노출됐다는 논란과 관련, “국토교통부가 국내 제휴사를 통해 국내 보안시설의 명칭 삭제 등 보안 처리를 즉시 요청할 계획”이라고 밝혔다.청와대 관계자는 지난 22일 중국에서 널리 쓰이는 것으로 알려진 A 사이트 등 일부 중국 지도 서비스에서 청와대와 대통령 관저, 국방부 등 보안 시설의 세부 위치를 확인할 수 있다는 사실이 언론 보도를 통해 알려지자 이 같은 입장을 밝혔다.이 관계자는 “중국의 지도 서비스는 우리 정부에서 구축한 공간정보가 아닌 전 세계 이용자들의 자발적 참여로 만든 ‘오픈스트리트 맵’(OSM) 방식을 기반으로 제작된 것”이라며 “향후 지도 서비스 보안시설 노출에 대한 지속적인 모니터링을 강화하겠다”고 했다.최근 일부 언론에 따르면 중국 기업이 운영하는 각종 지도 서비스 플랫폼들에 국내 주요 기밀 시설이 무더기로 노출되고 있다는 지적이 제기됐다.실제로 중국에서 서비스하는 ‘고덕지도’에서 청와대 내부가 노출된 것으로 확인됐다. 본관과 정원, 여민관, 헬기장 등 주요 시설의 명칭과 위치뿐 아니라 내부 도로와 건물 배치까지 확인할 수 있으며, 3D 기능을 통해 경내 지형과 건물 형태도 파악할 수 있는 상태다.고덕지도는 알리바바 그룹이 운영하는 중국 최대 지도 플랫폼으로, 하루 이용자가 1억명에 달하는 것으로 알려졌다. 한국을 방문하는 중국 여행객 대부분이 이 지도를 이용하는 것으로 알려졌다.국가정보원도 명칭으로 검색하면 건물 배치를 확인할 수 있는 상태다. 한남동 대통령 관저 또한 진입로와 건물 위치가 공개돼 있다.국방부의 경우 본부와 조사본부 등 건물 위치와 내부 도로가 표시돼 있고, 제주 해군기지와 공군기지, 해병 연평부대 등 주요 군 기지 역시 노출된 상태다. 주한미군 기지인 캠프 험프리스도 전 구역이 공개된 것으로 전해졌다.