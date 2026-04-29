‘이렇게’ 생긴 볼펜·계산기·신발…모두 ‘몰카’입니다

세줄 요약 일본 나고야에서 여성과 아동 대상 불법촬영 범죄를 막기 위한 체험 전시회가 열렸다. 볼펜, 계산기, 신발, 안경, 탁상시계처럼 일상용품으로 위장한 촬영 장비 20여 대를 공개해 시민들이 직접 찾아보도록 했다. 나고야서 불법촬영 장비 체험 전시회 개최

볼펜·계산기·신발 등 위장 몰카 20여 대 공개

시민 대상 피해 예방과 식별법 안내

이미지 확대 일본 나고야 사카에 지역에서 불법 촬영 범죄 예방을 위한 체험 전시회가 개최됐다. 사진은 일상용품으로 위장한 불법촬영 장비들. 유튜브 ‘나고야TV 뉴스’ 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 일본 나고야 사카에 지역에서 불법 촬영 범죄 예방을 위한 체험 전시회가 개최됐다. 사진은 일상용품으로 위장한 불법촬영 장비들. 유튜브 ‘나고야TV 뉴스’ 영상 캡처

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여성과 아동을 대상으로 한 불법촬영 범죄가 반복되자 일본에서 피해 예방에 도움이 될 수 있도록 불법 촬영 장비를 소개하는 전시회가 열렸다.지난 26일 NHK, 아사히신문 등에 따르면 일본 나고야 사카에 지역에서 불법 촬영 범죄 예방을 위한 체험 전시회가 개최됐다. 이번 전시는 성범죄를 연구하는 오하시 와타루 아이치 의과대 부교수 등이 기획한 것으로, 점점 더 소형화되고 정교화되는 불법 촬영 장비의 위험성을 알리고 시민들이 스스로 피해를 예방할 수 있도록 돕기 위한 취지로 마련됐다.행사장에는 온라인 등을 통해 실제로 판매되는 불법 촬영 장비 20여대가 전시됐다. 일상용품으로 위장된 기기에는 지름 약 1㎜ 수준의 초소형 렌즈가 내장돼 있었다.안경에는 두꺼운 테두리에 카메라가 숨겨져 있었고, 볼펜에 내장된 카메라는 클립을 위아래로 움직이면 카메라를 가릴 수 있도록 만들어져 있었다. 이외에도 계산기, 신발, 탁상시계, 화재경보기 등 일상용품으로 위장된 불법 촬영 장비들이 소개됐다.전시회에는 관람객들이 몰래 숨겨진 불법 촬영 장비를 직접 찾아보는 체험 공간도 있다. 현장을 찾은 한 초등학교 6학년 학생은 “이런 장비가 학교에 있다면 무서울 것 같다”고 말했다.오하시 부교수는 “(카메라가 숨겨진) 계산기가 교탁 위에 있어도, 볼펜으로 아래에서 촬영해도 의외로 알아채기 어렵다”며 “대부분 이런 장비를 잘 알지 못하는데, 전혀 모르면 막을 방법도 없기 때문에 우선 이런 기기가 존재한다는 사실을 아는 것이 중요하다”고 강조했다.또 아동이 의심스러운 기기를 발견했을 때는 “즉시 여러 명의 어른에게 알려야 한다”고 조언했다. 한 명의 어른에게 말했을 때, 그 상대가 불법 촬영 장비 설치자일 수도 있기 때문이다.