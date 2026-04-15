네타냐후 “미국, 나한테 매일 보고한다”…‘이게 맞아?’ 美내부서 비판

美 내부서 의사결정 구조 관련 비판 확산
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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 11일(현지시간) 이란 전쟁 관련 성명을 발표하고 있다. 2026.4.11 엑스
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베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 19일(현지시간) 예루살렘에서 기자회견하고 있다. 2026.3.19 예루살렘 로이터 연합뉴스
베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국이 이란 협상 진행 상황을 자신에게 매일 보고하고 있다고 밝히면서 파장이 확산하고 있다. 해당 발언 이후 미국 내에서는 외교·안보 의사결정 구조를 둘러싼 비판도 이어지고 있다.
네타냐후 총리는 13일(현지시간) 내각회의에서 “어제 JD 밴스 미국 부통령과 통화했다”며 “그는 이슬라마바드에서 돌아오는 비행기 안에서 나에게 전화했다”고 밝혔다. 이어 “이 행정부 인사들이 매일 하듯이 협상 진행 상황을 자세히 설명했다”고 전했다.
이 발언은 이스라엘 정부가 공개한 공식 발언문에도 포함됐다.
네타냐후 총리는 통화 내용과 관련해 미국 측의 초점이 이란의 농축 우라늄 제거에 있었다고 설명하며, 향후 수년 또는 수십년 동안 이란 내 농축이 이뤄지지 않도록 해야 한다는 점이 중요하다고 강조했다.
미국과 이란은 앞서 파키스탄 이슬라마바드에서 20시간 넘게 협상을 벌였지만 합의에는 이르지 못했다. 외신에 따르면 양측은 핵 프로그램 제한 범위와 기간 등을 둘러싼 이견을 좁히지 못한 채 협상을 마쳤으며, 추가 협상 가능성은 열어둔 상태다.
네타냐후 총리는 최근 미국의 대이란 해상 봉쇄 방침도 지지하며 양국 간 공조를 강조했다. 그는 미국과 긴밀한 소통이 이어지고 있다고 밝히며 이란 핵 문제에 대한 공동 대응 필요성을 거듭 언급했다.
이 같은 발언이 공개되자 미국 내에서는 비판도 제기됐다.
김용일 서울시의원, 이커머스 여성 취·창업 활성화 특위 비더비 여성 기업 및 일자리 교육기관 간담회 참석
서울시의회 기획경제위원회에서 의정활동을 하고 있는 김용일 의원(서대문구 제4선거구, 국민의힘)은 지난 14일 열린 이커머스 시장의 여성 인력 취·창업 활성화를 위한 특별위원회와 비더비(BtheB) 입점 기업 여성 대표 및 여성 일자리 교육기관 간담회에 참석했다고 밝혔다. 이번 간담회는 디지털 전환과 비대면 소비 확산으로 급성장하는 이커머스 시장 상황에 맞춰, 서울시 뷰티·패션 산업의 핵심 거점인 ‘비더비(BtheB)’ 입점 기업 여성 대표들과 여성 인력 양성 기관의 목소리를 직접 듣고 실효성 있는 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 이날 간담회에는 이새날 위원장, 김 부위원장을 비롯한 특별위원회 위원들과 다름인터내셔널, 파고라, 바이옵트, 라라레서피, 와이제이에스 등 비더비 입점 패션·뷰티 분야 여성 기업 대표들이 참석했다. 또한 서울경제진흥원 뷰티산업본부장, 서울시 여성가족재단 저출생대응사업실장, 여성능력개발원 원장, 중부여성발전센터 등 교육기관 관계자와 서울시 경제실·여성가족실 공무원 등 20여 명이 머리를 맞댔다. 간담회에서는 여성 창업자들이 현장에서 겪는 마케팅 및 판로 개척의 어려움이 집중적으로 논의됐다. 김 의원은 여성 경제인의 역할을 강조
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민주당 소속 마크 포캔 하원의원은 트럼프 행정부가 의회나 국민이 아닌 외국 정상에게 협상 진행 상황을 상세히 보고하는 것이 적절한지 의문을 제기했다. 보수 진영 인사인 조 켄트 전 국가대테러센터 소장도 이스라엘이 미국의 의사결정 과정에 계속 관여할 경우 협상이 어려워질 수 있다고 지적했다.
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