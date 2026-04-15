“이란전쟁 오늘 멈춰도…원유 부족분 오일쇼크 수준”

IMF 4월 경제전망서 밝혀

“그때보다 석유 의존도 낮아”



미국·이란 협상 재개에 국제 유가 하락

이미지 확대 호르무즈 해협 근처에서 대기하는 유조선과 화물선. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 호르무즈 해협 근처에서 대기하는 유조선과 화물선. 서울신문 DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국제통화기금(IMF)이 이란 전쟁으로 인한 원유 부족 규모에 대해 최소 1970년대 오일쇼크와 비슷하다고 평가했다.피에르 올리비에 구린샤 IMF 수석 이코노미스트는 14일(현지시간) IMF의 4월 경제전망 브리핑에서 “설비들이 손상돼 가동을 재개하는데 시간이 걸린다는 점을 감안할 때 오늘 당장 전쟁이 중단된다고 하더라도 올해 원유 공급 부족 규모는 연평균 시장에서 사라진 원유량 측면에서 1970년대 오일쇼크와 맞먹는 수준이다”고 말했다. 그러면서 “따라서 이번 충격은 1974년 석유가격파동에 비교할만 하다”고 평가했다.다만 현재 세계경제 시스템은 50년 전 석유 파동 당시와는 차이가 있다고 설명했다. 구린샤 수석은 “오일쇼크 당시와 비교했을 때 중요한 차이가 두가지 있다”며 “첫째로 세계경제의 석유 의존도가 훨씬 낮다는 점”이라고 말했다.원자력과 재생에너지 등 대체 에너지원이 존재하고, 국내총생산(GDP)이 석유를 필요로하는 정도도 달라졌다며 “이것은 회복력과 관련된 요소”라고 부연했다.두번째 회복력으로는 정책을 꼽았다. 그는 “1970년대 중앙은행들은 경기 부양을 가장 중시했고, 인플레이션을 억제하는데 충분히 집중하지 않았다. 그 결과 거시경제 불안정성이 초래됐다”고 설명했다.IMF는 이날 발표한 경제전망에서 올해 세계경제성장률을 지난 1월 전망(3.3%)보다 0.2%포인트 내린 3.1%로 하향했다. 조금 더 부정적 시나리오를 반영한 비관(Adverse) 전망에서는 2.5%, 심각(Severe) 전망에서는 2%까지 떨어질 것으로 내다봤다.구린샤 수석은 “호르무즈 해협 봉쇄와 중동 핵심 에너지 시설에 대한 심각한 피해는 조속히 지속 가능한 해결책이 나오지 않을 경우 중대한 에너지 위기 가능성을 고조시킨다”고 지적했다.한편 이날 국제 유가는 미국과 이란이 종전 협상을 재개할 것이란 소식에 급락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 6월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 94.79달러로, 전장보다 4.6% 내렸다. ICE선물거래소에서 5월 인도분 미국산 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 91.28달러로, 전장보다 7.9% 내렸다.미국과 이란 협상단이 이번 주 후반 협상 테이블에 복귀할 예정이라는 소식이 유가에 하방 압력을 가했다. 도널드 트럼프 미 대통령도 이날 뉴욕포스트와의 전화 인터뷰에서 이란과의 종전 협상과 관련 “향후 이틀 안에 뭔가 일어날 수도 있고 우리가 그곳으로 갈 가능성이 더 커졌다”면서 협상이 재개될 가능성을 시사했다.