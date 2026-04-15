트럼프 “이란 전쟁, 거의 끝났다. 끝났다고 본다” 종전 임박 시사

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령. AP 뉴시스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 14일(현지시간) 폭스뉴스와의 인터뷰에서 대이란 군사작전이 “거의 끝났다”고 말했다.폭스뉴스에 따르면 ‘모닝스 위드 마리아’의 진행자 마리아 바르티로모가 트럼프 대통령에게 이란 전쟁 상황을 언급하며 종전 여부를 묻자 트럼프 대통령은 “만약 내가 그렇게(군사작전) 하지 않았다면 지금쯤 이란이 핵무기를 보유하고 있었을 것이기 때문에 나는 어쩔 수 없이 방향을 바꿔야 했다”고 말했다.이어 “만약 그들이 핵무기를 가지고 있다면 당신은 이란을 향해 존칭(sir)했을 텐데 그러고 싶진 않지 않느냐”고 말했다.진행자가 전쟁이 끝났는지 직접적으로 묻자 트럼프 대통령은 전쟁이 종결에 가까워지고 있다고 답했다.트럼프 대통령은 “내 생각엔 거의 끝난 것 같다”면서 “나는 거의 끝났다고 본다”라고 덧붙였다.미국과 이란은 종전을 위한 협상이 ‘노딜’로 끝난 이후 후속 협상 개최를 논의하고 있다.