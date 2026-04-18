“웃다가 임플란트 쏙 빠져” 치과 갔더니 치아 몽땅 제거…대체 왜? 40대男 ‘충격’

英 남성, 튀르키예서 원정 임플란트 시술

부작용으로 재시술 받으러 갔다가 치아 모두 상실

이미지 확대 오토바이 사고로 앞니를 잃은 뒤 저렴한 치료를 위해 터키로 건너갔던 영국 남성이 결국 치아를 모두 잃고 음식을 제대로 먹지 못하게 됐다는 사연이 전해졌다. 고펀드미 캡처 닫기 이미지 확대 보기 오토바이 사고로 앞니를 잃은 뒤 저렴한 치료를 위해 터키로 건너갔던 영국 남성이 결국 치아를 모두 잃고 음식을 제대로 먹지 못하게 됐다는 사연이 전해졌다. 고펀드미 캡처

오토바이 사고 직후 존 덴튼의 모습. 고펀드미 캡처 닫기 이미지 확대 보기 오토바이 사고 직후 존 덴튼의 모습. 고펀드미 캡처

이미지 확대 존 덴튼의 치아 엑스레이 사진. 고펀드미 캡처 닫기 이미지 확대 보기 존 덴튼의 치아 엑스레이 사진. 고펀드미 캡처

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오토바이 사고로 앞니를 잃은 뒤 저렴한 치료를 위해 튀르키예로 건너갔던 영국 남성이 결국 치아를 모두 잃고 음식을 제대로 먹지 못하게 됐다는 사연이 전해졌다.16일(현지시간) 영국 더선에 따르면 하트퍼드셔 레치워스 가든 시티에 사는 40대 존 덴튼은 약 3500파운드(약 700만원)를 들여 튀르키예에서 원정 임플란트 시술을 받았지만, 시술 직후부터 치아가 흔들리더니 웃다가 임플란트가 빠지는 상황까지 겪었다.덴튼은 2020년 오토바이 사고를 당해 수술을 받던 중 호흡관을 삽입하기 위해 앞니를 뽑았다. 이후 회복 기간 동안 턱에 금속 고정 장치를 착용해야 했는데 이로 인해 치아가 부식됐다.그는 처음에는 영국 현지 치과를 방문했지만 치과의사는 치료비로 3만 파운드(약 6000만원)를 제시했다. 비용을 감당할 수 없었던 그는 ‘저렴한 해외 치과 치료’ 광고를 보고 튀르키예행을 선택했다.덴튼은 지난 1월 튀르키예 현지 치과에서 6시간 동안 14개의 임플란트를 심었고, 다음 날 새 치아를 붙였다. 그는 “처음에는 치아가 생겨 만족했지만, 진통제 효과가 떨어지고 나니 극심한 통증이 찾아왔다”고 회상했다. 귀국 후 얼마 지나지 않아 치아가 흔들리기 시작했고 일부는 식사를 하다가 빠졌으며 일부는 웃다가 떨어졌다.그는 “처음에는 음식이 너무 딱딱해서 치아가 빠진 줄 알았다”며 “그러다 어느 날에는 소파에 앉아서 웃다가 아랫니가 그냥 쏙 빠졌다. 너무 충격적이었다”고 말했다.지난 3월 빠진 치아를 다시 붙이기 위해 다시 튀르키예를 찾았지만, 해당 병원에서 치료가 끝난 뒤에는 임플란트가 모두 제거돼 있었다.그는 “마취에서 깨어나 보니 치아가 하나도 없었다. 큰 충격을 받았다”고 밝혔다. 병원 측에서는 애초에 임플란트 식립 자체를 잘못해 모든 치아를 제거했다고 설명한 것으로 전해졌다.병원은 이에 대한 보상으로 틀니를 추가 비용으로 맞추거나, 2700파운드(약 530만원)를 환불해주겠다고 제시했고, 덴튼은 환불을 선택했다. 그러나 결국 초기 치료비 외에 현지에서 800파운드(약 160만원)의 추가 비용이 들었다.그는 “이제 부드러운 케이크조차 먹을 수 없다. 사람들 앞에서 웃는 것도 두렵고, 거울 보는 것조차 싫어졌다”면서 “치료를 받기 전보다 오히려 상태가 더 나빠졌다”고 토로했다.이어 “다시 영국에서 치료를 받으려면 엄청난 비용이 들어갈 텐데 감당할 수 없다”면서 ‘고펀드미’에서 온라인 모금을 진행 중이다.임플란트 삽입술은 상실된 치아의 기능과 심미성을 회복하기 위해 턱뼈에 인공 치근(티타늄 소재)을 식립하고, 그 위에 보철물을 연결하는 치료다.수술은 보통 국소마취 하에 진행되며, 1차 수술에서 임플란트를 식립한 뒤 수개월간 골유착을 기다린 후 2차 수술 또는 보철 과정을 거친다. 전체 치료 기간은 개인의 골 상태, 추가 골이식 여부 등에 따라 수개월에서 1년 이상까지 소요될 수 있다.임플란트 시술 후에는 철저한 구강 위생 관리와 꾸준한 정기 검진이 필요하다. 시술 부위에 무리한 자극을 피하고, 흡연이나 음주를 삼가는 등 건강한 생활 습관 역시 임플란트의 장기적인 성공에 중요한 역할을 한다. 무엇보다 개인 스스로가 과정 이후 관리에 적극적으로 임하는 자세가 필수적이다.